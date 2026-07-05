 2026-07-03T10:03:46.518Z

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So war der Auftritt der Schalker Traditionself in Werdorf

Teaser JUBILÄUM: +++ Der FC Werdorf hält gegen die Ex-Profis bei seinem Jubiläumsspiel ordentlich dagegen und weiß auch außerhalb zu überzeugen. Ein Lob gibt es vom Rekordspieler der 2. Bundesliga +++

von Redaktion · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Die Mannschaften des FC Werdorf und des Traditionsteam des FC Schalke 04 vor dem Anpfiff. Mittendrin: Weltmeister Olaf Thon (3. v. l.). © Finn Rehberg
Die Mannschaften des FC Werdorf und des Traditionsteam des FC Schalke 04 vor dem Anpfiff. Mittendrin: Weltmeister Olaf Thon (3. v. l.). © Finn Rehberg

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Werdorf

Aßlar-Werdorf. Tobias Grothe hatte einen Wunsch. „Es wäre schön, wenn wir ein Tor machen würden“, sagte der Vorsitzende des FC Werdorf vor dem Anpfiff gegen die Fußball-Traditionself des FC Schalke 04. Ein Wunsch, der in Erfüllung ging. Die FCW-Kicker schlugen sich vor etwa 600 Zuschauern gegen die EX-Profis der Königsblauen prächtig und hielten bei der 1:4 (0:2)-Niederlage ordentlich mit.

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