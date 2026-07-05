Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
So war der Auftritt der Schalker Traditionself in Werdorf
Teaser JUBILÄUM: +++ Der FC Werdorf hält gegen die Ex-Profis bei seinem Jubiläumsspiel ordentlich dagegen und weiß auch außerhalb zu überzeugen. Ein Lob gibt es vom Rekordspieler der 2. Bundesliga +++
Aßlar-Werdorf. Tobias Grothe hatte einen Wunsch. „Es wäre schön, wenn wir ein Tor machen würden“, sagte der Vorsitzende des FC Werdorf vor dem Anpfiff gegen die Fußball-Traditionself des FC Schalke 04. Ein Wunsch, der in Erfüllung ging. Die FCW-Kicker schlugen sich vor etwa 600 Zuschauern gegen die EX-Profis der Königsblauen prächtig und hielten bei der 1:4 (0:2)-Niederlage ordentlich mit.