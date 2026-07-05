So war der Auftritt der Schalker Traditionself in Werdorf

Die Mannschaften des FC Werdorf und des Traditionsteam des FC Schalke 04 vor dem Anpfiff. Mittendrin: Weltmeister Olaf Thon (3. v. l.). © Finn Rehberg

Aßlar-Werdorf. Tobias Grothe hatte einen Wunsch. „Es wäre schön, wenn wir ein Tor machen würden“, sagte der Vorsitzende des FC Werdorf vor dem Anpfiff gegen die Fußball-Traditionself des FC Schalke 04. Ein Wunsch, der in Erfüllung ging. Die FCW-Kicker schlugen sich vor etwa 600 Zuschauern gegen die EX-Profis der Königsblauen prächtig und hielten bei der 1:4 (0:2)-Niederlage ordentlich mit.