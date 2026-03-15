So viele Teams steigen im Kreis Mainz-Bingen ab

Alemannia Laubenheim mit Niklas Suhr (links) und der FSV Oppenheim mit Sascha Piewig kämpfen in der A-Klasse um den Ligaverbleib. Dazu müssen die Teams Viertletzter werden. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Wenn in den vergangenen Jahrzehnten die letzten Saisonspiele in den Amateurligen eingeläutet wurden, ging bei vielen Vereinen aus dem Kreis Mainz-Bingen das Rechnen los. Wie viele Absteiger gibt es diesmal in der Liga? Wie viele Mannschaften kommen von den Ligen darüber dazu und erhöhen somit die Anzahl der Absteiger? In der Regel stand erst nach dem letzten Entscheidungsspiel Mitte Juni fest, welche Teams es dann tatsächlich erwischt hat. Dies ist ab dieser Saison anders. Die Vereine können zumindest von der Landesliga abwärts klar planen: