„So viele Punkte wie möglich sammeln“

– Foto: Grit Böhning/Lukas Thoms

Im FuPa-Teamcheck blickt Jens Neumann, sportlicher Leiter des FSV 63 Luckenwalde II, auf die Vorbereitung für die Saison in der Brandenburgliga. Die Mannschaft setzt auf ihre Dynamik, mehrere talentierte Neuzugänge und geht mit Vorfreude und positiver Anspannung in die neue Spielzeit.

Die Vorbereitung auf die neue Saison fällt bei der zweiten Mannschaft des FSV Luckenwald von 1963 bewusst kurz aus. „Wir haben unsere Vorbereitung relativ kompakt gehalten und erst am 23.07.2026 mit der Vorbereitung begonnen“, sagt Jens Neumann gegenüber FuPa. „Unser erstes Testspiel findet auch erst am 25.07.2026 bei Eintracht Elster statt", merkt er an.

Personell setzt der Verein auf vier Neuzugänge. Aus der eigenen U19 rücken Timo Dietrich und Colin Hönicke in den Männerbereich auf. Vom Ludwigsfelder FC kommt Jonathan Schwarz, von der U19 der SG Bornim stößt Dustin Fussan zum Team.

Vertrauen in die Neuzugänge

Vor allem den beiden Nachwuchsspielern traut der sportliche Leiter den Schritt in den Männerfußball zu. „Unsere beiden Eigengewächse darf ich ja schon länger begleiten und bin davon überzeugt, dass sie sich relativ schnell an die Anforderungen im Männerbereich gewöhnen.“

Auch von Dustin Fussan verspricht sich der sportliche Leiter einiges. „Dustin Fussan kennen wir aus Spielen im letztjährigen Ligabetrieb und sind auch hier überzeugt, dass er mit seinem Tempo eine Bereicherung für uns sein kann.“

Für zusätzliche Stabilität soll Jonathan Schwarz sorgen. „Jonathan Schwarz verfügt trotz seines Alters schon über reichlich Erfahrung in höheren Ligen und kann der jungen Mannschaft auf jeden Fall Stabilität verleihen", unterstreicht Neumann.

Transferplan ist abgeschlossen

Weitere Verstärkungen wird es in dieser Transferperiode nicht mehr geben. Auf der Abgangsseite stehen bereits Nils Mehlig, der zum VfB Trebbin wechselt, Linus Conrad, der sich dem Ruhlsdorfer BC anschließt, sowie Niklas Hake, dessen neuer Verein noch unbekannt ist.

Dynamik als große Stärke

Die Mannschaft sieht Neumann vor allem über ihre Spielweise definiert. „Die Mannschaft lebt von ihrer Dynamik und Intensität. Dies war der entscheidende Faktor zum Aufstieg in der letzten Saison.“ Gleichzeitig verfüge das Team über Qualität auf vielen Positionen. „Dazu können wir aus vielen Positionen für Torgefahr sorgen", fügt er hinzu

Neue Liga, neue Herausforderung

Ein konkretes Tabellenziel gibt es vor dem Saisonstart beim Aufsteiger nicht. „Über konkrete Saisonziele haben wir nicht gesprochen. Für unsere vielen jungen Spieler ist die Liga Neuland und dementsprechend gilt es, so schnell es geht, die neue Herausforderung anzunehmen. Natürlich wird es erst mal darum gehen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln", erklärt Jens Neumann.

Noch kein Favorit ausgemacht

Mit den Konkurrenten hat sich der Verein bislang nur wenig beschäftigt. Deshalb möchte Jens Neumann auch noch keinen Titelkandidaten benennen. „Dazu haben wir uns noch zu wenig mit den anderen Teams beschäftigt, um hier einen Favoriten zu nennen", so der sportlich Verantwortliche vom FSV Luckenwalde.

Vorfreude auf den Saisonauftakt

Vor dem ersten Spiel überwiegt die Spannung auf das, was die neue Liga bereithält. „Mit einer gewissen Euphorie, positiver Anspannung und großer Vorfreude“ blickt Jens Neumann dem Saisonauftakt entgegen.