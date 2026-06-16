So viele Fußball-Dokus wie schon lange nicht - die große Übersicht

Rund um die Weltmeisterschaft werden zahlreiche Dokumentationen vorgestellt. – Foto: Imago Images

Rund um die WM 2026 ist die Zahl neuer Fußball-Dokumentationen deutlich gestiegen. Seit April sind zahlreiche Formate erschienen - von großen Spielerporträts bis zu kritischen Blicken auf Investoren, Nachhaltigkeit und den Fußball-Boom in den USA. FuPa präsentiert euch die Serien und Dokumentationen und verrät auch direkt, auf welchen Programmen und Sendern ihr sie streamen könnt.

You Don’t Know Where I’m From, Dawg Sendeort: Paramount+ Start: 14. April 2026 Die fünfteilige Original-Doku erzählt die Geschichte von Clint Dempsey, einem der prägendsten US-Fußballer seiner Generation. Im Mittelpunkt stehen sein Weg aus Texas, seine Karriere in der Premier League und seine Bedeutung für die US-Nationalmannschaft.

Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool Sendeort: Sky / Sky Entertainment Start: 3. April 2026 Die vierteilige Dokuserie blickt auf die letzte Saison von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, seine größten Erfolge, seine Leidenschaft für den Fußball und den emotionalen Abschied von der Anfield Road. Alle Folgen stehen seit dem 3. April auf Abruf bereit.

Inside Fußball - Wer kauft das Spiel? Sendeort: ARD-Mediathek / Sportschau / WDR Start: 18. April 2026 in der ARD-Mediathek Die WDR-/Sportschau-Reihe geht der Frage nach, wie Investoren, internationale Märkte und Machtverschiebungen den Profifußball verändern. Im Fokus steht auch die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga im europäischen Vergleich.

Ronaldinho: The One and Only Sendeort: Netflix Start: 16. April 2026 Die dreiteilige Doku begleitet den Lebensweg von Ronaldinho - vom brasilianischen Ausnahmetalent zur globalen Fußball-Ikone. Netflix beschreibt die Serie als Porträt über Siege, Rückschläge und den Menschen hinter dem Spieler.

Destination World Cup 2026

Sendeort: Tubi

Start: 30. April 2026

Die sechsteilige Serie begleitet internationale Fußballer auf ihrem Weg zur WM 2026. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Weston McKennie, Marc Cucurella und Harry Wilson.

Netflix, ZDF und Co. bauen ihr WM-Programm aus

Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 8. Mai 2026 im ZDF-Streaming

Die Dokumentation hinterfragt die Nachhaltigkeitsversprechen rund um die Fußball-WM 2026. Thematisiert werden unter anderem Klimabilanz, Stadionumbauten und Sponsoringstrukturen.

American Soccer Dream - Fußballnation der Zukunft?

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 14. Mai 2026 im ZDF

Die ZDF-Doku beschäftigt sich mit dem Fußballboom in den USA. Sie blickt auf die Rolle von Lionel Messi, David Beckham, Investoren und früheren US-Fußballhypes - und stellt die Frage, ob die USA durch die Heim-WM endgültig zur Fußballnation werden.

U.S. Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team

Sendeort: HBO / HBO Max

Start: 12. Mai 2026

Die HBO-Serie begleitet die US-Nationalmannschaft über mehrere Jahre auf dem Weg zur Heim-WM. Im Fokus stehen unter anderem Christian Pulisic, Tyler Adams, Tim Weah und Weston McKennie.

Untold UK: Jamie Vardy

Sendeort: Netflix

Start: 12. Mai 2026

Die Doku erzählt den außergewöhnlichen Aufstieg von Jamie Vardy: vom Teilzeitfußballer und Außenseiter zur Premier-League-Legende mit Leicester City. Netflix beschreibt den Film als klassische Underdog-Geschichte.

Welcome to Wrexham - Staffel 5

Sendeort: Disney+ in Deutschland / FX und Hulu in den USA

Start: 15. Mai 2026 in Deutschland

Die fünfte Staffel begleitet Wrexham AFC nach dem nächsten sportlichen Sprung. In Deutschland ist die neue Staffel bei Disney+ verfügbar, in den USA lief die Premiere einen Tag früher bei FX beziehungsweise Hulu.

Ein Sommer in Italien - Die WM 1990

Sendeort: Sky / WOW

Start: 15. Mai 2026 bei Sky

Die Sky-Original-Dokumentation blickt auf den deutschen WM-Titel 1990 zurück. Im Mittelpunkt stehen der Triumph in Italien, die damalige Mannschaft um Lothar Matthäus und die besondere Atmosphäre dieses Turniers.

Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul

Sendeort: Netflix

Start: 19. Mai 2026

Die Doku rekonstruiert Liverpools legendäres Champions-League-Finale 2005 gegen Milan. Nach einem 0:3 zur Halbzeit gelang den Reds eines der größten Comebacks der Fußballgeschichte. Zu Wort kommen unter anderem Jamie Carragher, Steven Gerrard und Rafael Benítez.

Mission Sommermärchen - Deutschlands Weg zur WM 2006

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 20. Mai 2026 im ZDF-Streaming

Die dreiteilige ZDF-Produktion erzählt die turbulente Vorgeschichte der Heim-WM 2006. Im Zentrum stehen der Umbruch unter Jürgen Klinsmann, die Widerstände gegen seine Methoden und der Weg bis zum emotionalen Turnier im eigenen Land.

Spielerporträts: James, Martínez, Podolski und Kimmich

James.

Sendeort: Netflix

Start: 21. Mai 2026

Die dreiteilige Serie porträtiert James Rodríguez, seinen Aufstieg bei der WM 2014, den Druck nach seinem Weltklasse-Tor gegen Uruguay und seine Karriere bei großen Klubs wie Real Madrid, FC Bayern München, Everton und FC Porto.

Emi Martínez: The Kid Who Stops Time

Sendeort: Netflix

Start: 21. Mai 2026

Die animierte Dokumentation verbindet Interviews, Archivmaterial und Zeichnungen. Erzählt wird der Weg von Emiliano Martínez aus Argentinien bis zum Weltmeistertitel 2022 - inklusive seines Rufs als Torhüter, der in entscheidenden Momenten „die Zeit anhält“.

Der Weg ist das Team

Sendeort: DFB.TV

Start: 24. Mai 2026

Die sechsteilige Doku-Serie begleitet die deutschen Fußballerinnen durch ein „Jahr der Veränderung“. Gezeigt werden die Folgen auf dem neuen Pay-TV-Sender DFB.TV, der unter anderem über DAZN, Vodafone, HD Plus und Zattoo verfügbar ist.

Untold UK: Vinnie Jones

Sendeort: Netflix

Start: 26. Mai 2026

Die Doku widmet sich Vinnie Jones, seinem Ruf als einer der härtesten Spieler des englischen Fußballs, seiner Zeit bei Wimbledons „Crazy Gang“ und seinem späteren Weg zum Schauspieler.

ECHT - Christian Streich

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 30. Mai 2026

Die ZDF-Dokumentation stellt Christian Streich vor seinem Einsatz als WM-Experte vor. Es geht um seine Verbindung zum Fußball, seine Haltung und den Perspektivwechsel vom langjährigen Trainer des SC Freiburg zum TV-Experten.

World Cup - mit Tommi Schmitt

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 31. Mai 2026

Tommi Schmitt begleitet Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade über eine Saison hinweg - bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im privaten Alltag. Die zentrale Frage: Wer schafft es am Ende in den WM-Kader?

Poldi

Sendeort: Netflix

Start: 4. Juni 2026

Die Dokumentation porträtiert Lukas Podolski als Fußballer, Unternehmer, Fanliebling und Kölner Identifikationsfigur. Netflix beschreibt den Film als intime Rückschau auf seinen Weg und den Blick auf das, was nach der Karriere kommt.

USA 94: Brazil’s Return to Glory

Sendeort: Netflix

Start: 7. Juni 2026

Die Doku blickt auf Brasiliens WM-Titel 1994 in den USA. Sie arbeitet mit Interviews und bislang unveröffentlichtem Material, das von Mitgliedern der damaligen brasilianischen Mannschaft aufgenommen wurde.

Kapitän Kimmich

Sendeort: ZDF / ZDF-Mediathek

Start: 9. Juni 2026

Die lange ZDF-Dokumentation begleitet Joshua Kimmich von der Heim-EM 2024 bis zur WM 2026. Sie zeigt ihn als Führungsspieler der Nationalmannschaft, Familienvater und Profi in einer Phase, in der auch ein Wechsel zu Paris Saint-Germain konkret Thema war.

Norway: The Dark Horse

Sendeort: Netflix

Start: 9. Juni 2026

Die zweiteilige Serie erzählt vom norwegischen Nationalteam, das nach langer Turnierpause wieder auf die große Bühne zurückkehrt. Im Mittelpunkt stehen der Weg zur WM, die neue Hoffnung im Land und die Mannschaft um Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard.

Ein weiterer Titel folgt noch im Juni

The Root of the Game / Várzea: Onde Nasce o Futebol

Sendeort: Netflix

Start: 20. Juni 2026

Die brasilianische Serie führt in den Várzea-Fußball von São Paulo, also in den Straßen- und Amateurfußball, aus dem viele Talente hervorgehen. Im Mittelpunkt steht die Super Copa Pioneer, eines der wichtigsten Amateurturniere der Stadt.