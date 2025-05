So viel Einfluss hat der KFC Uerdingen auf die Oberliga

Nur noch zwei Spieltage stehen in dieser Saison der Oberliga aus, und es ist spannend wie selten – für die Hälfte der 18 Mannschaften geht es noch um etwas. An der Spitze haben vier Mannschaften noch die Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga West, auf der anderen Seite der Tabelle sind fünf Teams im Abstiegskampf. Warum es fünf sind und das Schlusslicht TVD Velbert noch nicht sicher abgestiegen ist, hängt mit der großen Variable KFC Uerdingen zusammen, der auch Einfluss auf die Landesligen haben könnte. Ein Überblick.

Lachende Dritte könnten in dem Fall die SSVg Velbert und der SC St. Tönis sein, die mit Siegen bei den Kellerkindern Nettetal und Biemenhorst, das mit einem 2:1-Heimerfolg über Ratingen 04/19 just den Klassenerhalt schaffte, beide an Schonnebeck vorbeiziehen würden. Aktuell haben sie einen, beziehungsweise zwei Zähler Rückstand. Ein anderes direktes Duell als das am Sonntag in Essen gibt es unter dem Spitzen-Quartett nicht mehr.

Die gesamte Saison über sorgt die SpVg Schonnebeck für Furore, der Spitzenreiter hat als einziges Team die Marke von 100 erzielten Treffern geknackt und auch noch die zweitbeste Defensive (103:34 Tore). Allerdings kam der Tabellenführer am Sonntag nicht über ein 1:1 bei den Sportfreunden Baumberg hinaus, was den Gastgebern den sicheren Klassenerhalt brachte, die Spitze aber im Endspurt noch enger zusammenrücken ließ. Schonnebeck tritt am Sonntag beim Tabellenvierten ETB Schwarz-Weiß Essen an, der nach seinem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Monheim nur noch drei Zähler hinter dem Lokalrivalen liegt – gewinnt er sein Heimspiel, zieht er also nach Punkten gleich.

Der Abstiegskampf

Rein rechnerisch beträfe dieser auch noch den 1. FC Kleve, der auf Rang 13 mit seinen 34 Zählern sechs Vorsprung hat auf den Tabellen-15. Sportfreunde Niederwenigern – doch die um 17 Treffer bessere Tordifferenz dürfte nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu verspielen sein. Auch der FCM hat eine klar bessere Tordifferenz als Niederwenigern, plus 13 Treffer sind es – aber nur vier Punkte Vorsprung. Fünf sind es auf Nettetal und den Mülheimer FC, sodass von den gefährdeten Teams einzig der TVD Velbert nicht mehr an den Monheimern vorbeiziehen kann.

Die haben es anders als die Konkurrenten an den ausstehenden zwei Spieltagen selbst in der Hand – ein Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellenfünften VfB Homberg, für den es um nichts mehr geht, brächte bereits den Klassenerhalt. Ansonsten bliebe ein direktes Duell bei Schlusslicht TVD, sollte Niederwenigern ebenfalls am Sonntag beim VfB 03 Hilden gewinnen und der FCM nicht gegen Homberg.

Die große Variable

Was passiert mit dem KFC Uerdingen? Das ist die große Frage, die eben nicht nur Einfluss auf den Klub hat, dessen Spielbetrieb in der Regionalliga nach der erneuten Insolvenz eingestellt worden war. Dadurch stehen die Krefelder zwar als Absteiger fest, doch das bedeutet nicht automatisch, dass sie auch in der Oberliga starten werden. Für eine Entscheidung in dieser Frage haben sie bis zum 10. Juli Zeit, dann endet die offizielle Meldefrist.

Der Fußball-Verband Niederrhein hat aber schon einmal hinterlegt, dass er sich eine Entscheidung vor dem Saisonende am 1. Juni wünscht – es könnte schon im Mai eine geben. Je früher, desto eher herrscht auch für viele andere Teams Klarheit. Bleibt es dabei, dass der KFC in die Oberliga kommt, greift das klassische Szenario der Spielklasse: Es gibt einen Aufsteiger in die Regionalliga und vier Absteiger in die Landesligen. Damit wäre der TVD Velbert bereits seit Sonntag und der 0:8-Klatsche zu Hause gegen St. Tönis abgestiegen.

Sollte der KFC aber einen Neuanfang zum Beispiel in der Landesliga anstreben, wäre Rang 15 in der Oberliga, auf dem die Sportfreunde Niederwenigern liegen, kein Abstiegsplatz mehr, und auf diesen hat der TVD aktuell vier Punkte Rückstand – könnte sich also theoretisch jetzt noch retten. Der 1. FC Monheim hätte dann fünf statt vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze 16 und 17, auf denen mit je 27 Zählern Union Nettetal und der Mülheimer FC liegen.

Die Aufsteiger

Die Entscheidung über die Ligen-Zugehörigkeit des KFC beeinflusst aber auch die Landesligen, denn nur, wenn die Uerdinger in der Oberliga antreten können, gibt es aus den beiden Gruppen auch je zwei Aufsteiger. Sicher in der nächsten Saison dabei sind die Landesliga-Meister Blau-Weiß Dingden und VfL Jüchen-Garzweiler.

Nur auf wen sie in der höchsten Amateurliga am Niederrhein genau treffen werden, hängt in nicht unerheblichem Maße von der Entscheidung des KFC ab. Verzichten die Uerdinger und starten in der Landesliga, bliebe ja wie erwähnt der Tabellen-15. in der Oberliga, gleichzeitig dürfte aber nur einer der beiden Vizemeister der Landesligen hoch – was eine Relegation nötig machen würde zwischen den Adlern Frintrop, die sicher Zweiter der Gruppe 2 sind, und entweder dem aktuellen Zweiten der Gruppe 1, dem FC Kosova oder der Holzheimer SG, dem FC Remscheid oder dem DV Solingen, die ein bis vier Punkte Rückstand auf Rang zwei in Gruppe 1 haben.

Allein all diesen Klubs ist zu wünschen, dass der KFC deutlich vor dem 10. Juli eine Entscheidung fällt.