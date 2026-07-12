So verstärken sich Wiesbadener A-Ligisten für die neue Runde Der FC Freudenberg will zurück in die Kreisoberliga +++ Die Konkurrenz in der Wiesbadener A-Liga schläft jedoch nicht +++ Die Spielerwechsel als Übersicht von Alexander Knittel · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sowohl der SC Polonia als auch der FC Freudenberg wollen oben bzw. ganz vorne mit dabei sein. – Foto: Diana Litvin (Archiv)

Wiesbaden. Einzig ein Wiesbadener A-Ligist wagt sich vor dem Start in die Saison 2026/27 aus der Deckung und ruft das Ziel Aufstieg aus. So will der FC Freudenberg nach dem Abstieg in der Spielzeit 2021/22 im Mai 2027 die Rückkehr in die Kreisoberliga feiern. Nach einem überraschenden dritten Platz im Vorjahr soll damit der nächste Schritt glücken. „Die Zielsetzung ist für uns die logische Folge der Vorsaison“, stellt der sportliche Leiter Felix Paulsen klar. Unterstützen sollen dabei unter anderem vereinseigene Zugänge aus der A-Jugend, einzig einen Abgang muss man hinnehmen. Alle Transfers und Saisonziele der A-Liga findet ihr beim Wiesbadener Kurier.

Allerdings dürfte es für die Freudenberger kuschelig werden im Spitzenfeld. Der SC Polonia, der SC Klarenthal und der FSV Hellas Schierstein wollen oben ein Wörtchen mitreden. Polonia will dabei eine Reaktion auf die enttäuschende letzte Saison mit Platz acht zeigen. Mit neun Zugängen rüstet der SCP dafür beachtlich auf. Ähnliches Bild in Klarenthal: Als Aufstiegsaspirant in die Saison gestartet, enttäuschte man mit Platz fünf auf ganzer Linie. Nur die Kreispokal-Reise, die im Finale gegen den FC Bierstadt ihren Schlusspunkt fand, konnte etwas besänftigen. Kaum Abgänge, dazu nochmal verstärkt – die Erwartungen an den SCK dürften wieder groß sein. Ebenso bei Hellas Schierstein, wo mit Spannung das erste Spiel vom Top-Transfer der A-Liga erwartet wird. Beim ersten Test gegen Gruppenligist Germania fehlte Athanasios Nakos noch. Trotzdem zeigten seine Teamkollegen bei der knappen 2:3-Niederlage wo die Reise hingehen könnte.

Alle Transfers und Saisonziele in der A-Liga findet ihr beim Wiesbadener Kurier. Die zahlreichen Reserven in der A-Liga sind derweil auf Stabilität bedacht. Bierstadt II und Naurod II wollen eine solide Platzierung hinlegen, Niedernhausen II und Frauenstein II würde bereits der Klassenerhalt reichen. Vorjahresaufsteiger C.D. Espanol geht in das oft beschworene verflixte zweite Jahr und konnte sich dafür punktuell verstärken. Unter anderem kommt Dennis Weis von der Freien Turnerschaft II ins CDE-Trainerteam. „Finanziell werden wir keine Anreize für neue Spieler setzen. Zusätzlich ist der Kunstrasenplatz in katastrophalem Zustand und stellt ein Verletzungsrisiko dar“, weiß Trainer Florian Treder um die Schwierigkeiten.