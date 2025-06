Fabian Müske (links) wechselt zum TVD – Foto: Kerem Kanbir (1. FC Lintfort)

So verstärken sich die Oberliga-Absteiger Bei den Oberliga-Absteigern TVD Velbert, sowie den Sportfreunden Niederwenigern hat es Bewegung im Kader gegeben. TVD schnappt sich ein Duo vom neuen Ligakonkurrenten.

Der TVD Velbert und die Sportfreunde Niederwenigern haben, neben Union Nettetal und dem Mülheimer FC 97, in der abgelaufenen Oberliga-Saison den Klassenerhalt verpasst. Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit, die man folgerichtig in der Landesliga bestreiten wird, ist im vollen Gang. In Velbert und bei den Sportfreunden sind neue Zu-, und Abgänge öffentlich gemacht worden.

Velbert mit einer guten Mischung aus jungen und alten Spielern Mit Fabian Müske und Marlon Braun hat sich der TVD beim neuen Liga Kontrahenten DJK Blau-Weiß Mintard bedient. In der Tabelle hat das Team aus Mintard mit dem dritten Platz den Aufstieg in die Oberliga nur knapp verpasst. Letztlich fehlten jedoch elf Punkte zum Aufstiegsplatz. Damit könnte Mintard in der kommenden Saison ebenso ambitioniert sein, wie die Grün-Weißen, den Schritt in die Oberliga zu gehen.

Müske wird in Velbert auf der Torwartposition dem Kader beitreten. In Mintard hat er in 18 Partien auf dem Platz gestanden – damit hat er die meisten Einsätze in der vergangen Saison im Blau-Weißen Tor gesammelt. Zuvor hat er sogar Einsätze in der Bayernliga für den VfB Hallbergmoos-Goldach gesammelt. Braun, der seine gesamte Herrenzeit in Mintard verbracht hat, wird dementsprechend erstmals den Verein wechseln. Wie seinen Teamkollegen, zieht es den 27-Jährigen Abwehrspieler zum TVD Velbert.