So verkörpert Fußballer Leon Kissel den neuen FSV Braunfels

Braunfels. Vom Fehlstart zum Offensivfeuerwerk: Beim 8:2-Sieg gegen den SSC Juno Burg II hat Fußball-Kreisoberligist FSV Braunfels am vergangenen Sonntag eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt. Im Zentrum des Kantersiegs: Leon Kissel – ein treffsicherer Rückkehrer, der für die neue Mentalität des Teams steht.