Ligabericht
Comeback mit Nachdruck: Bei Fußball-Kreisoberligist FSV Braunfels glänzt Leon Kissel als Torjäger und Führungsfigur. © FSV Braunfels
So verkörpert Fußballer Leon Kissel den neuen FSV Braunfels

Teaser KOL WEST: +++ Nicht nur wegen seiner vier Tore am Wochenende: Bei Fußball-Kreisoberligist FSV Braunfels geht Rückkehrer Leon Kissel voran und formuliert offensive Ziele für das junge Team +++

Braunfels. Vom Fehlstart zum Offensivfeuerwerk: Beim 8:2-Sieg gegen den SSC Juno Burg II hat Fußball-Kreisoberligist FSV Braunfels am vergangenen Sonntag eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt. Im Zentrum des Kantersiegs: Leon Kissel – ein treffsicherer Rückkehrer, der für die neue Mentalität des Teams steht.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

