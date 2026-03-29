So verändert das neue Sportheim den TSV Gruiten Der zweitgrößte Sportverein der Stadt Haan zog bei seiner Jahresversammlung eine positive Bilanz, wählte den Vorstand neu und blickte ein wenig in die Zukunft. Die Finanzlage des TSV Gruiten ist stabil. Viel hängt am aktuellen Neubau. von RP / Ralf Geraedts · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Sportlich ist der TSV Gruiten derzeit sehr zufrieden. – Foto: wilhelm gundlach

Rund 142 Jahre nach seiner Gründung steht der Turn- und Sportverein Gruiten 1884 vor einem Meilenstein in seiner Geschichte. Vermutlich im Juni dieses Jahres kann das neue Sportheim an der Straße Am Sportplatz in Betrieb genommen werden. Dann haben Freiluftsportler endlich wieder adäquate Kabinen, der Verein kann durch die zusätzlichen Kapazitäten im Mehrzweckraum auch seine Trainingstermine neu sortieren und auch ergänzen.

Dafür ist der Verein auf der Suche nach weiteren Übungsleitern. Bei der Jahresversammlung des mit mehr als 1300 Mitgliedern inzwischen zweitgrößten Sportvereins der Stadt Haan und des größten Vereins im Stadtteil Gruiten zog der Vorstand um den Vorsitzenden Angelos Tsangaris eine sehr positive Bilanz. Kai Kipper, der das Baugeschehen federführend begleitet, berichtete, dass noch im März mit dem Verlegen der Böden und dem Einbau der Zwischendecken begonnen werde. Auch noch vor Ostern sollen die Pflasterarbeiten vergeben werden. Kipper zeigte sich optimistisch, dass der Verein bei den Kosten „eine Punktlandung“ schaffen werde; damit wären die 3,98 Millionen Euro städtischer Zuschuss auskömmlich gewesen. Gerade ist der Verein dabei, gezielte Spenden einzuwerben: Sponsoren können auf Wunsch einen Platz auf dem TSV-Wappen im neuen Sportheim erhalten. Die Zuwendungen – egal in welcher Höhe – können freiwillig geleistet werden, sind aber auch als verschenkbare Urkunde möglich. „Jeder zählt, jede zählt. Wir alle sind der TSV“ ist das Motto der Aktion. „Ich freue mich, wenn ihr alle das Sportheim benutzen könnt“, meinte Kipper, der ankündigte, der frühere (Fuß-)Weg von der Sinterstraße zum Sportheim werde wieder hergestellt.

Beste Spielzeit der Fußballer in der Vereinsgeschichte Die Fußballabteilung des Vereins sieht die laufende Spielzeit als die beste ihrer Geschichte. Frank Budych freute sich, dass die Erste Herrenmannschaft den Aufstieg anpeile, die Zweite Mannschaft im gesicherten Mittelfeld steht und die Frauenmannschaft bisher, bis auf ein Unentschieden, alle Spiele gewonnen habe. In der Jugendabteilung ging der TSV beim Mädchenfußball eine Spielgemeinschaft mit Rhenania Hochdahl ein. Budych merkte kritisch an, dass die zunächst angesprochene SSVg Haan eine Zusammenarbeit kategorisch abgelehnt habe. Für die Schwimmer freute sich Andrea Breuer, dass weitere Übungsleiter gewonnen werden konnten und es jetzt wohl gelingen werde, in der Schwimmschule die Wartelisten abzubauen. TSV-Schwimmer waren in nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich am Start.