So umgeht Siegfried Materborn die Stolperfalle Bresserberg

Derbysieger Materborn. – Foto: Susanne Schmidt

Siegfried Materborn hat eine der höchsten Hürden auf dem Weg in Richtung Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern genommen. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend das Derby beim 1. FC Kleve II mit 2:0 (1:0) und hält damit sechs Spieltage vor Saisonende die Verfolger aus Uedem, Winnekendonk und Aldekerk auf Distanz.

Nach elf Minuten hatte der 1. FC Kleve II die erste gute Möglichkeit. Doch der aufgerückte Timo Sanders bekam nach einer Diagonalflanke von Kosovar Demiri nicht mehr genug Druck auf den Ball, der knapp am Pfosten vorbeistrich. Die Mannschaft von Trainer Christian Klunder blieb am Drücker und war optisch überlegen, während sich der Titelaspirant auf gelegentliche Konter verlegte.

Schon beim Blick auf die Startelf wurde deutlich, dass sich der Gastgeber einiges vorgenommen hatte. In Timo Sanders, Nermin Badnjevic und Henry Heynen liefen gleich drei Spieler aus dem Klever Oberligakader auf. Zu Beginn hatten die Rot-Blauen deutlich mehr vom Spiel. Gegen den defensiv eingestellten Spitzenreiter zog der Gastgeber ein gefälliges Kombinationsspiel auf.

Diese Taktik der Gäste führte zum Erfolg. Vor rund 200 Zuschauern, die das Geschehen am Bresserberg verfolgten, ging Siegfried Materborn in der 21. Minute in Führung – zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend. In bester Torjäger-Manier war Routinier Dennis Thyssen nach Flanke von Justus Horstmann zur Stelle. Es sollte sich um einen Wirkungstreffer handeln, denn die Klever Reserve wirkte fortan etwas ratlos und machte sich das Leben selber schwer.

Notbremse – Oliver Tillmans sieht die Rote Karte

Nach einem katastrophalen Fehlpass vor dem eigenen Strafraum konnte Verteidiger Oliver Tillmans den heransprintenden Hannes Michajlezko nur mit einem Foul aus dem Tritt bringen – Schiedsrichter Elias Papke wertete die Aktion als Notbremse und zog die Rote Karte (31.). Eine Entscheidung, mit der nicht nur Christian Klunder überhaupt nicht einverstanden war.

Nur vier Minuten später ließ Justus Horstmann frei stehend im Strafraum die große Chance zur Materborner 2:0-Führung ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel zog sich Materborn wie schon zu Beginn der ersten Hälfte zurück und wartete auf Kontergelegenheiten. Diese ergaben sich in der Folge auch immer wieder, wurden allerdings nicht konsequent zu Ende gespielt.

Jason Olschewski mit Knieverletzung ins Krankenhaus

Nach knapp einer Stunde verletzte sich der Klever Verteidiger Jason Olschewski ohne Fremdeinwirkung so schwer am Knie, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wenig später fiel die Entscheidung im Derby, als Julian Tenhaft nach einem Eckball das 2:0 für den Tabellenführer markierte (72.).

„Ich denke, der Schiedsrichter hat heute zu 70 Prozent das Ergebnis beeinflusst“, sagte Klunder nach dem Abpfiff. „Unsere Taktik ist aufgegangen, wir haben verdient gewonnen“, sagte sein Materborner Kollege Sebastian Eul.