So torhungrig zeigen sich Hirsch und der 1. FC Monheim

Der Rückblick indes ist zufriedenstellend mit den vier Testspielsiegen mit jeweils vier eigenen Treffern. „Das war nun auch keine Vorbereitung, die auf Kreisliga A ausgelegt war“, merkt Ruess an. „Das waren zwei Klassenkonkurrenten, ein Bezirksligist und ein Regionalligist. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, und es ist erkennbar, dass wir unsere Schritte, die wir in der Hinrunde gegangen sind – erst gute Leistungen nicht so in Ergebnisse umgemünzt bekommen, dann Ergebnisse geholt und zuletzt Top-Mannschaften wie St. Tönis oder Ratingen die Stirn geboten –, weiter gehen.“

Die individuellen Trainingspläne habe sein Team über den Jahreswechsel gut umgesetzt, findet der FCM-Coach, der sich auch über die hohen Rotationsmöglichkeiten in seiner jungen Mannschaft freut und zusammenfasst: „Wir haben noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können, das ist aber auch gut. Wir müssen uns auf das Wesentliche fokussieren. Alles in allem sind wir aber total einverstanden mit der Herangehensweise der Mannschaft: die Bereitschaft, aktiv und mutig zu sein, dazu eine hohe Selbstkritik und Selbstreinigung – das macht insgesamt schon Spaß.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: