So torhungrig zeigen sich Hirsch und der 1. FC Monheim

Der 1. FC Monheim (FCM) hat seine Generalprobe vor dem Wiederbeginn der Oberliga Niederrhein am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden gewonnen: Gegen den Mittelrheinligisten SSV Bornheim gab es einen 4:2 (2:0)-Sieg. Tom Hirsch per Elfmeter (21. Minute) und Leonard Bajraktari (25.) sorgten für die Pausenführung, den Bornheimer Anschluss unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Julio Molongua Efemba (46.) beantwortete erneut Hirsch umgehend (47.). Talha Demir sorgte für das 4:1 (58.), Meik Tschaikowski für den zweiten Bornheimer Treffer (67.). Neben dem Ergebnis erfreulich war für den FCM, dass David Galonske nach seinem Syndesmosebandriss sein Comeback geben konnte.
Mit diesem 4:2 führte der FCM eine beeindruckende Serie in seinen Testspielen der Winter-Vorbereitung fort: In vier Partien schoss er jeweils vier Tore und zeigte sich damit ebenso offensivfreudig wie im letzten Spiel vor der Oberliga-Pause, als das Team von Cheftrainer Dennis Ruess bei Herbstmeister Ratingen 04/19 3:3 gespielt hatte. Begonnen hatte die Testspiel-Erfolgsstory mit einem 4:0-Heimsieg über den Regionalligisten Wuppertaler SV, es folgte ein weiteres 4:0 gegen den Bezirksligisten SV Bayer Dormagen. Vor dem Bornheim-Erfolg hatte es ebenfalls ein 4:2 beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck gegeben.
Auffällig ist die bestechende Form von Tom Hirsch: Der Stürmer schnürte bei den Siegen gegen Dormagen, Wegberg-Beeck und Bornheim jeweils Doppelpacks. Dabei war der 29-Jährige erst im September des vergangenen Jahres nach einem Kreuzbandriss wieder zu einem Pflichtspiel-Comeback für den FCM aufgelaufen und langsam herangeführt worden. Anfang November schaffte er dann beim Monheimer 2:1-Sieg beim VfB Homberg in einem 45-Minuten-Einsatz ein Tor und eine Vorlage, drei weitere Treffer und zwei Assists kamen bis zur Winterpause hinzu – beim erwähnten 3:3 in Ratingen traf er gegen seinen Ex-Klub ebenso doppelt wie in den Tests. Die aktuelle Ausbeute deutet darauf hin, dass Hirsch diese Torgefahr konserviert hat und in der Rückrunde ein wichtiger Faktor für den aktuell Tabellen-Elften werden kann.
Personell haben die Monheimer in der Winterpause Tim Galleski aus privaten Gründen aus dem Spielbetrieb verabschieden müssen, aber auch neue Akteure im Kader: Luca Busch Garcia für die Offensive, Tom Meurer und Niclas Isaac Zurfelde für die Defensive sowie Isaac Kang für das Mittelfeld – der Oberliga-erfahrene Akteur stößt allerdings erst im Frühjahr aus Südkorea hinzu.
Frisches Blut gibt es für das Monheimer Mittelfeld aber auch schon direkt: Der FCM lässt zur kommenden Spielzeit mit Atahan Cerrahoglu erneut ein Eigengewächs aus der eigenen U19 in den Oberligakader aufrücken. Der 18-jährige Monheimer hatte als A-Jugendlicher bereits vor der Winterpause einige Einheiten mit der Mannschaft absolviert und einen zweiminütigen ersten Einsatz in der Oberliga beim 0:4 gegen den VfB 03 Hilden bekommen. Seit Jahresbeginn macht er bei Ruess die komplette Seniorenvorbereitung mit und spielte auch im Test gegen den Wuppertaler SV eine Halbzeit lang.
Cerrahoglu habe den guten Eindruck auch während der aktuellen Vorbereitung bestätigen können, teilt der FCM mit, sodass die Coaches ihn ab Sommer vollständig im Kader wissen wollten. „Jetzt liegt es an dem Jungen, diesen Vertrauensvorschuss zu nutzen und im Kreise der Mannschaft zu reifen und sich weiter zu verbessern. In jedem Fall freuen wir uns, ihn dabei begleiten und weiterhin für eine gute Durchlässigkeit zwischen U19 und Senioren sorgen zu können“, schreiben die Monheimer.
Die scheinen nun sowohl personell als auch ergebnistechnisch für den Rückrunden-Start am kommenden Sonntag in Dingden gewappnet zu sein, doch Ruess warnt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Für eine gute Vorbereitung kannst du dir nichts kaufen. Am 1. Februar zählt es, und da erwartet uns eine kernige Aufgabe.“
Der Rückblick indes ist zufriedenstellend mit den vier Testspielsiegen mit jeweils vier eigenen Treffern. „Das war nun auch keine Vorbereitung, die auf Kreisliga A ausgelegt war“, merkt Ruess an. „Das waren zwei Klassenkonkurrenten, ein Bezirksligist und ein Regionalligist. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, und es ist erkennbar, dass wir unsere Schritte, die wir in der Hinrunde gegangen sind – erst gute Leistungen nicht so in Ergebnisse umgemünzt bekommen, dann Ergebnisse geholt und zuletzt Top-Mannschaften wie St. Tönis oder Ratingen die Stirn geboten –, weiter gehen.“
Die individuellen Trainingspläne habe sein Team über den Jahreswechsel gut umgesetzt, findet der FCM-Coach, der sich auch über die hohen Rotationsmöglichkeiten in seiner jungen Mannschaft freut und zusammenfasst: „Wir haben noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können, das ist aber auch gut. Wir müssen uns auf das Wesentliche fokussieren. Alles in allem sind wir aber total einverstanden mit der Herangehensweise der Mannschaft: die Bereitschaft, aktiv und mutig zu sein, dazu eine hohe Selbstkritik und Selbstreinigung – das macht insgesamt schon Spaß.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: