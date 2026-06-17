So tiefenentspannt gehen die Sportfreunde ins Spiel des Jahres

Broekhuysen steht vor einem Endspiel – Foto: Markus Becker

Gastgeber Rot-Weiss Essen II hatte vier Tage zuvor „nur“ 3:0 beim Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 2 gewonnen. Soll heißen: Den Sportfreunden reicht in der Partie, die am Mittwoch um 19.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Seumannstraße im Stadtteil Altenessen angepfiffen wird, bereits ein Unentschieden, um sich den Traum von einem weiteren Abenteuer Landesliga zu erfüllen.

Die Dorfkicker aus Broekhuysen lassen sich von so etwas im Vorfeld überhaupt nicht beeindrucken und schon gar nicht aus der Ruhe bringen. „Wir machen nichts anders als sonst und treffen uns noch zu einer lockeren Trainingseinheit. Auch im Spiel selbst wollen wir uns auf unsere Qualitäten konzentrieren und werden uns nicht verstecken“, sagt Trainer Sebastian Clarke.

Die Rot-Weissen, deren Profimannschaft bekanntlich in der Relegation zur Zweiten Bundesliga an der Spielvereinigung Greuther Fürth gescheitert ist, rechnen mit einer Rekordkulisse im Amateurbereich von bis zu 1500 Zuschauern. Hintergrund: Die „Zwote“, wie die Reserve liebevoll genannt wird, ist in der Fanszene und speziell auch bei den Ultras von der Hafenstraße sehr beliebt.

Weiteres Beispiel für die Gelassenheit, die rund um die Sportanlage Op den Bökel herrscht: Der Reisebus, den der Verein geordert hat, ist insgesamt 63 Fans vorbehalten. Die Kicker machen sich derweil in Fahrgemeinschaften auf den Weg ins Ruhrgebiet, um dort eine Partie zu bestreiten, die sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Der Broekhuysener Matchplan steht bereits, wobei die Tatsache, dass bereits ein Unentschieden zum großen Wurf reicht, keinerlei Rolle spielt. „Falls es in der Schlussphase immer noch 0:0 oder 1:1 stehen sollte, kommt das vielleicht zum Tragen. Aber wir sind keine abgezockte Mannschaft, die von vorneherein auf ein bestimmtes Ergebnis spielen kann. Wir haben in der Offensive das Zeug dazu, den Gegner vor Probleme zu stellen“, so Clarke, der den Druck aufseiten des Gegners sieht. „Die Essener müssen aufsteigen, bei uns sieht das anders aus.“

Der Brisanz des Spiels ist sich offenkundig auch der Fußballverband Niederrhein bewusst, der eines seiner größten Schiedsrichter-Talente mit der Leitung beauftragt hat. Der 24-jährige Duisburger Emircan Kandemir, der schon seit zwei Jahren in der Regionalliga West im Einsatz ist, wird die Partie pfeifen. Für die Kicker aus Broekhuysen gibt’s noch einen ganz besonderen Motivationsschub. Wenige Stunden nach dem Abpfiff steigt der Flieger in Richtung Mallorca – der Aufstieg in die Landesliga wäre mindestens so gut wie ein neuer Ballermann-Hit.