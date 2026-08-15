So tickt die Oberliga Niederrhein Der Neuling 1. Spvg. Solingen-Wald könnte den Topfavoriten Uerdingen, Wuppertal, Velbert und Fortuna Düsseldorf II den Titel streitig machen. Sorgen in Sonsbeck und Scherpenberg, aber auch Holzheim und Jüchen müssen aufpassen. von RP / Dirk Sitterle · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Der Wuppertaler SV gehört zu den Aufstiegsfavoriten – Foto: Jochen Classen

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Der letzte überlieferte Orakelspruch von Delphi stammt aus dem Jahr 362 n. Chr. Der vom römischen Kaiser Julian ins griechische Parnass-Gebirge geschickte Arzt Oreibasios kehrte unverrichteter Dinge nach Konstantinopel zurück, mit der Antwort der weissagenden Priesterin Pythia, dass das Heiligtum gefallen sei und Gott Apollon nicht mehr spreche.

Kein Orakel nötig Ob auch die 18 Trainer der Oberliga Niederrhein mit prophetischen Gaben gesegnet sind, wird sich erst nach dem 34. und letzten Spieltag am 13. Juni 2027 erweisen. Ohne die Hilfe der auf einem Dreifuß über einem Erdspalt im Apollontempel sitzenden Jungfrau gingen sie ohnehin auf Nummer sicher und kürten in einer von FuPa vorgenommenen Umfrage den KFC Uerdingen und Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert zu ihren Meisterschaftsfavoriten. Schuldlos abgestiegen Hoch im Kurs stehen erwartungsgemäß auch der nach einem Jahrzehnt ebenfalls aus der Regionalliga wieder in die Oberliga abgerutschte Wuppertaler SV sowie Fortuna Düsseldorf II (mit dem in Grevenbroich aufgewachsenen und in Korschenbroich lebenden Ex-Bundesliga-Akteur Andreas „Lumpi“ Lambertz als Co-Trainer auf der Bank). Die Truppe aus dem Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich war nach dem Abstieg der Fortuna-Profis aus der 2. Bundesliga sozusagen als Kollateralschaden schuldlos in die Fünftklassigkeit verbannt worden. In Vizemeister Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck fehlen in dieser Liste auch zwei der üblichen Verdächtigen nicht.

Nicht auf der Rechnung Zu bedeuten hat das freilich nichts, denn wer, bitteschön, hatte vor einem Jahr den VfB Hilden ernsthaft auf der Rechnung gehabt? Selbst der Vorsitzende Daniel Wittke bestätigte im Gespräch mit der Sportzeitschrift Kicker: „Es war nie so, dass wir gesagt hätten: Wir wollen jetzt unbedingt aufsteigen.“ Der 1939 als Mitglied der Gauliga Niederrhein der höchsten deutschen Spielklasse angehörende Klub hatte sich im optimistischsten Szenario als etablierter Oberligist mit Perspektive nach oben gesehen. In der neuen Liga wird die Truppe aus dem Stadion Am Bandsbusch, die mit Unentschieden gegen Bocholt (0:0) und Siegen (1:1) in die Saison der Regionalliga West gestartet ist, im Übrigen von einem auch im Kreis 5 Grevenbroich/Neuss nicht gänzlich Unbekannten trainiert: Die Nachfolge des zum Saisonende nach fast sechs Dienstjahren in Hilden zum Ligarivalen Wuppertaler SV gewechselten Tim Schneider hat Toni Molina angetreten. Der 53-Jährige stand in der Saison 2016/17 für 23 Partien beim damals noch in der Oberliga kickenden SC Kapellen unter Vertrag. Neuling mit hohen Zielen Aus der Landesliga in die Beletage am Niederrhein aufgerückt sind zwei Klubs. Der SV Scherpenberg aus Moers, der viele seiner Heimspiele weiterhin im Sportpark Asberg austragen wird, gibt als Oberliga-Debütant erst mal brav den Klassenverbleib als Saisonziel an. Ganz anders der 1. Spvg. Solingen-Wald, der in einer Pressemitteilung kundgetan hat: „Wir wollen den Fußballstandort Solingen gemeinsam weiterentwickeln – mit der Perspektive, eines Tages Regionalliga-Fußball in unserer Stadt erleben zu können.“