So tickt die Oberliga Niederrhein

Der letzte überlieferte Orakelspruch von Delphi stammt aus dem Jahr 362 n. Chr. Der vom römischen Kaiser Julian ins griechische Parnass-Gebirge geschickte Arzt Oreibasios kehrte unverrichteter Dinge nach Konstantinopel zurück, mit der Antwort der weissagenden Priesterin Pythia, dass das Heiligtum gefallen sei und Gott Apollon nicht mehr spreche.
Ob auch die 18 Trainer der Oberliga Niederrhein mit prophetischen Gaben gesegnet sind, wird sich erst nach dem 34. und letzten Spieltag am 13. Juni 2027 erweisen. Ohne die Hilfe der auf einem Dreifuß über einem Erdspalt im Apollontempel sitzenden Jungfrau gingen sie ohnehin auf Nummer sicher und kürten in einer von FuPa vorgenommenen Umfrage den KFC Uerdingen und Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert zu ihren Meisterschaftsfavoriten.
Hoch im Kurs stehen erwartungsgemäß auch der nach einem Jahrzehnt ebenfalls aus der Regionalliga wieder in die Oberliga abgerutschte Wuppertaler SV sowie Fortuna Düsseldorf II (mit dem in Grevenbroich aufgewachsenen und in Korschenbroich lebenden Ex-Bundesliga-Akteur Andreas „Lumpi“ Lambertz als Co-Trainer auf der Bank). Die Truppe aus dem Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich war nach dem Abstieg der Fortuna-Profis aus der 2. Bundesliga sozusagen als Kollateralschaden schuldlos in die Fünftklassigkeit verbannt worden. In Vizemeister Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck fehlen in dieser Liste auch zwei der üblichen Verdächtigen nicht.
Zu bedeuten hat das freilich nichts, denn wer, bitteschön, hatte vor einem Jahr den VfB Hilden ernsthaft auf der Rechnung gehabt? Selbst der Vorsitzende Daniel Wittke bestätigte im Gespräch mit der Sportzeitschrift Kicker: „Es war nie so, dass wir gesagt hätten: Wir wollen jetzt unbedingt aufsteigen.“ Der 1939 als Mitglied der Gauliga Niederrhein der höchsten deutschen Spielklasse angehörende Klub hatte sich im optimistischsten Szenario als etablierter Oberligist mit Perspektive nach oben gesehen. In der neuen Liga wird die Truppe aus dem Stadion Am Bandsbusch, die mit Unentschieden gegen Bocholt (0:0) und Siegen (1:1) in die Saison der Regionalliga West gestartet ist, im Übrigen von einem auch im Kreis 5 Grevenbroich/Neuss nicht gänzlich Unbekannten trainiert: Die Nachfolge des zum Saisonende nach fast sechs Dienstjahren in Hilden zum Ligarivalen Wuppertaler SV gewechselten Tim Schneider hat Toni Molina angetreten. Der 53-Jährige stand in der Saison 2016/17 für 23 Partien beim damals noch in der Oberliga kickenden SC Kapellen unter Vertrag.
Aus der Landesliga in die Beletage am Niederrhein aufgerückt sind zwei Klubs. Der SV Scherpenberg aus Moers, der viele seiner Heimspiele weiterhin im Sportpark Asberg austragen wird, gibt als Oberliga-Debütant erst mal brav den Klassenverbleib als Saisonziel an. Ganz anders der 1. Spvg. Solingen-Wald, der in einer Pressemitteilung kundgetan hat: „Wir wollen den Fußballstandort Solingen gemeinsam weiterentwickeln – mit der Perspektive, eines Tages Regionalliga-Fußball in unserer Stadt erleben zu können.“
Der ohnehin schon prächtig bestückte Kader von Trainer Daniele Varveri ist mit Markus Pazurek (Ahrweiler BC/Rheinlandliga), Marko Stojanovic (Wuppertaler SV), Thomas Idel, in der Spielzeit 2023/24 neunmal bei Viktoria Köln in der 3. Liga eingesetzt, Torwart Marcel Lenz (SSVg Velbert) und Ali Can Ilbay, der aus Wuppertal, Baumberg, Kray und Ratingen fast 300 Oberliga-Spiele, 30 Einsätze in der Regionalliga West sowie neun Tore und zehn Vorlagen aus der abgelaufenen Saison beim Landesligisten DV Solingen mitbringt, noch mal verstärkt worden.
Die Experten – und alle, die sich dafür halten – sind sich sicher. Für die personell runderneuerte Holzheimer SG ist nach der zweiten Saison in der Oberliga Schluss. Daran hat auch der durchaus gelungene Auftritt am Samstag in der ersten Pokalrunde auf Niederrheinebene beim bärenstarken Lokalrivalen SC Kapellen (2:4 nach Verlängerung und 75-minütiger Unterzahl) nichts geändert. Neben Scherpenberg (zehn Neuzugänge), dem VfL Jüchen/Garzweiler und dem FC Büderich könnte auch der SV Sonsbeck, der schon zu Beginn der Sommervorbereitung eine Hiobsbotschaft zu verkraften hatte, in Schwierigkeiten geraten.
Der SVS muss nämlich monatelang auf seinen torgefährlichen Leitwolf Klaus Keisers verzichten. Das vordere Kreuzband im linken Knie ist gerissen. Was das für seine Mannschaft bedeutet, ist Trainer Heinrich Losing sehr wohl bewusst: „Er wird uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch menschlich und als Persönlichkeit in der Kabine fehlen.“
Wenngleich die Oberliga Niederrhein offiziell als Amateurliga gilt, fließt natürlich auch hier Geld, vor allem bei professionell aufgestellten Teams wie Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga West zu Hause waren. In die gleiche Kategorie fällt der KFC Uerdingen, der laut transfermarkt.de auch den Spieler mit dem höchsten Markwert der Liga beschäftigt: Ibrahim Nadir wird da mit 125.000 Euro geführt. Unter den Top 10 befindet sich in Isaak Akritidis von der 1. Spvg. Solingen-Wald (50.000 Euro) auf Rang sieben nur ein Kicker, der nicht in Düsseldorf (7) oder Uerdingen (2) unter Vertrag steht.