 2026-07-21T12:15:24.401Z

Interview

So tickt der neue Trainer des TSV Steinbach II

Teaser VL MITTE: +++ Der 25-jährige Laurits Strotmann spricht im Interview über seinen frühen Weg an die Seitenlinie, seine Spielidee und die Ziele mit dem Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II +++

von Redaktion · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
Laurits Strotmann wird beim Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger die U23 hauptverantwortlich coachen und als Co-Trainer Hüsni Tahiri beim Regionalligateam unterstützen. © IMAGO/Fotostand
Laurits Strotmann wird beim Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger die U23 hauptverantwortlich coachen und als Co-Trainer Hüsni Tahiri beim Regionalligateam unterstützen. © IMAGO/Fotostand

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TSV Steinbach II
Laurits Strotmann
Laurits Strotmann

Haiger. Laurits Strotmann ist mit 25 Jahren bereits seit zehn Jahren als Trainer tätig. Seit diesem Sommer arbeitet er beim TSV Steinbach Haiger in einer Doppelrolle: Er ist Cheftrainer der U23 in der Fußball-Verbandsliga Mitte und zugleich Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft.

Im Interview spricht Strotmann über seinen frühen Weg an die Seitenlinie, die Verzahnung beider Teams, seine Spielidee und die Ziele mit der jungen Mannschaft.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.