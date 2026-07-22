So tickt der neue Trainer des TSV Steinbach II

Haiger. Laurits Strotmann ist mit 25 Jahren bereits seit zehn Jahren als Trainer tätig. Seit diesem Sommer arbeitet er beim TSV Steinbach Haiger in einer Doppelrolle: Er ist Cheftrainer der U23 in der Fußball-Verbandsliga Mitte und zugleich Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft.
Im Interview spricht Strotmann über seinen frühen Weg an die Seitenlinie, die Verzahnung beider Teams, seine Spielidee und die Ziele mit der jungen Mannschaft.
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