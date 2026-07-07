So tickt der neue Trainer des SC Reusrath Er arbeitete für Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Trier und den KFC Uerdingen – nun ist Askin Polat Cheftrainer beim Bezirksligisten SC Reusrath, der den nächsten Schritt gehen will. von RP / Tobias Brücker · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Reusrath geht mit einem neuen Cheftrainer in die Saison – Foto: Markus Becker

Bezirksligist SC Reusrath hat mit Beginn der Sommervorbereitung einen neuen Trainer gefunden: Der erfahrene und ambitionierte Askin Polat hat die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen. Er ist eine Personalie mit Reusrather Stallgeruch, leitete bereits Einheiten der C-Jugend des Klubs und war zuletzt kurzzeitig als Co-Trainer beim KFC Uerdingen beschäftigt. Er beerbt Marco Schobhofen, der das Amt auf eigenen Wunsch nach der erfolgreichen abgelaufenen Spielzeit niedergelegt hatte. Unter Polats Leitung wollen die Germanen laut Abteilungsleiter Tim Schlüter die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.

Schließlich gilt Polat als Entwickler junger Kicker, sammelte er doch Anfang der 2000er-Jahre über einen langen Zeitraum hinweg Erfahrung im Umgang mit Nachwuchsspielern in den Jugendakademien von Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen. Allein beim Deutschen Meister von 2024 arbeitete der Deutsch-Türke von 2007 bis 2018. Danach übernahm er für ein Jahr die C-Jugend des SCR, ehe er als Spiel- und Videoanalyst unter anderem bei Eintracht Trier anheuerte und im Sommer 2024 schlussendlich Co-Trainer beim KFC unter Cheftrainer Michél Dinzey wurde. Dieser Abschnitt war gleichwohl nicht von Erfolg gekrönt und dementsprechend ein kurzer. Keine Lust mehr auf das Profigeschäft Dieser Umstand scheint den Reusrather Entscheidern nun in die Karten gespielt zu haben. Denn laut Schlüter hat Polat derzeit keine Lust mehr auf das Profigeschäft. „So konnten wir ihn relativ schnell überzeugen“, sagt der Abteilungsleiter. Eigentlich hatte er die Erfolgsaussichten als gering eingestuft, weil Polat eben hohe Ambitionen hat. Einen ersten Kontakt zwischen beiden Parteien gab es demnach im März. Damals war aufgrund der überraschend starken Saison der Reusrather noch nicht klar, in welcher Liga sie künftig antreten würden. Beeindruckt hat das Team um Schlüter, dass Polat rasch eine detaillierte Analyse der Mannschaft vorlegte und konkrete Verbesserungen aufzeigte. „Er ist sehr akribisch“, beschreibt Schlüter den 56-Jährigen.