So tickt der neue Coach: Was Timm Belz bei Marienborn plant

Eigentlich hat er letzte Saison ja schon stattgefunden. Es ist ärgerlich, dass kurzfristig noch ein, zwei Jungs nach Kreuznach gegangen sind. Wir hoffen, dass alle bleiben. Davon machen wir abhängig, inwieweit der Kader aufgefüllt werden muss. Einige Gespräche wurden schon geführt, im Januar folgen weitere. Es sieht schon sehr gut aus.

In den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass es weniger nach Positionsprofilen und mehr nach dem Wer-kennt-wen-Prinzip ging. Wie gehen Sie das Thema Kaderplanung an?

Es ist tatsächlich genau so. Wir haben in Marienborn nicht die Mittel, zu sagen: Wir brauchen einen Linksverteidiger, den holen wir uns jetzt. Wenn er nicht mit einem unserer Spieler befreundet ist, haben wir nicht die Mittel. Wenn er mit unserer ganzen Abwehrkette eh einmal die Woche in die Ente geht, haben wir eher Chancen. Es ist meine Freizeit, da liegt mein Fokus darauf, eine geile Zeit zu haben. Und das Problem, dass Spieler keinen Bock haben, auf anderen Position zu spielen, haben wir nicht.