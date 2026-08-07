So stürmt der SV Walbeck ins Halbfinale um den Voba-Cup Beim 4:0 gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden steht Stürmerin Alina Kostyrok im Mittelpunkt. In der anderen Gruppe liefern sich die Landesliga-Rivalen Viktoria Winnekendonk und Union Wetten ein packendes Derby. von RP / Klaus Schopmans · Gestern, 16:30 Uhr · 0 Leser

Frauenfußball im Check. – Foto: David Zimmer

Die Premiere des Voba-Cups der Frauen entwickelt sich zu einer Angelegenheit der Favoriten. Wenn am Sonntag, 16. August, das Halbfinale des Wettbewerbs ausgetragen wird, sind höchstwahrscheinlich die vier Landesligisten aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern unter sich.

Am Mittwochabend stürmte der SV Walbeck in die Vorschlussrunde. Der Niederrheinliga-Absteiger war am heimischen Bergsteg gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden klar überlegen und behielt am Ende leistungsgerecht mit 4:0 (1:0) die Oberhand. Schon nach zwei Minuten eröffnete Stürmerin Alina Kostyrok den Torreigen. Anschließend erklärten die Gäste den eigenen Strafraum zunächst zur Sperrzone und ließen bis zur Pause keinen weiteren Gegentreffer zu. Alina Kostyrok erzielt drei Treffer

Nach dem Seitenwechsel sorgte der SV Walbeck allerdings schnell für klare Verhältnisse. Erneut Kostyrok traf zum 2:0 (49.), Vanessa Finger legte das 3:0 nach (58.). Mit ihrem dritten Treffer besorgte Kostyrok den 4:0-Endstand (79.). „Es lief zwar noch nicht alles rund, aber wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Walbecks Trainer Friedel Baumann. Am kommenden Sonntag ermittelt der SV Walbeck im Duell mit dem künftigen Ligarivalen Alemannia Pfalzdorf den Gruppensieger. Anpfiff ist um 13 Uhr im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion. Beide Mannschaften haben sich schon für das Halbfinale qualifiziert.