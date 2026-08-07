So stürmt der SV Walbeck ins Halbfinale um den Voba-Cup

Die Premiere des Voba-Cups der Frauen entwickelt sich zu einer Angelegenheit der Favoriten. Wenn am Sonntag, 16. August, das Halbfinale des Wettbewerbs ausgetragen wird, sind höchstwahrscheinlich die vier Landesligisten aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern unter sich.
Am Mittwochabend stürmte der SV Walbeck in die Vorschlussrunde. Der Niederrheinliga-Absteiger war am heimischen Bergsteg gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden klar überlegen und behielt am Ende leistungsgerecht mit 4:0 (1:0) die Oberhand. Schon nach zwei Minuten eröffnete Stürmerin Alina Kostyrok den Torreigen. Anschließend erklärten die Gäste den eigenen Strafraum zunächst zur Sperrzone und ließen bis zur Pause keinen weiteren Gegentreffer zu.
Nach dem Seitenwechsel sorgte der SV Walbeck allerdings schnell für klare Verhältnisse. Erneut Kostyrok traf zum 2:0 (49.), Vanessa Finger legte das 3:0 nach (58.). Mit ihrem dritten Treffer besorgte Kostyrok den 4:0-Endstand (79.). „Es lief zwar noch nicht alles rund, aber wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Walbecks Trainer Friedel Baumann.
Am kommenden Sonntag ermittelt der SV Walbeck im Duell mit dem künftigen Ligarivalen Alemannia Pfalzdorf den Gruppensieger. Anpfiff ist um 13 Uhr im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion. Beide Mannschaften haben sich schon für das Halbfinale qualifiziert.
In der anderen Gruppe trennten sich die Landesligisten Viktoria Winnekendonk und Union Wetten nach einem packenden Derby mit 3:3 (1:1). In der 25. Minute brachte Theresa Nilkens die Gäste in Führung. Vier Minuten vor der Pause glich Hanna Cuppok per Foulelfmeter aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Lorena Hofkens Union Wetten erneut mit 2:1 in Front.
Anschließend war die Viktoria die bessere Mannschaft und drehte die Begegnung durch Treffer von Anna Klucken (73.) und Carolin Staymann (80.). Der Landesliga-Aufsteiger gab sich jedoch nicht geschlagen: Kim-Sophie Mittnacht erzielte in der 82. Minute den verdienten Ausgleich zum 3:3-Endstand.
Während Union Wetten sicher im Halbfinale dabei ist, benötigt die Viktoria am Sonntag beim Kreisligisten Sportfreunde Broekhuysen mindestens ein Unentschieden - das dürfte allerdings Formsache sein.