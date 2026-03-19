So stoppte Viktoria Goch den SV Veert im Kreispokal‑Halbfinale

Denn die erste nennenswerte Szene ereignete sich bereits vor dem Anpfiff. Der Gocher Ben Pauls verletzte sich bei einigen Auflockerungssprüngen im Anstoßkreis, wurde behandelt und musste nach gerade einmal sieben Minuten endgültig ausgewechselt werden. Eine längere Ausfallzeit ist nicht ausgeschlossen.

Eine Standardsituation brachte dem Landesligisten schließlich die Führung: Ahmed Miri wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Beim fälligen Strafstoß ließ Luca Plum dem Veerter Keeper Joshua Claringbold keine Chance (30.).

Von Beginn an übernahm Viktoria Goch aber die Spielkontrolle. Der SV Veert hingegen konnte nach zehn Minuten und einem Konter den ersten Nadelstich setzen. Christian Jürgen verzog aus 16 Metern und musste unmittelbar danach mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Trotz klarer Überlegenheit taten sich die Gäste gegen die tief stehenden Veerter lange schwer – klare Torchancen blieben Mangelware.

Nur wenige Minuten später sorgte Viktoria Goch mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung: Nach einer Ecke fiel der Ball Malte Baumeister vor die Füße, der aus kurzer Distanz zum 2:0 abstaubte (35.). Zwei Minuten später landete ein Freistoß aus dem Halbfeld bei Luca Palla, der den Ball per Volley zum 3:0 im Veerter Tor unterbrachte – damit war die Partie praktisch entschieden, weitere Höhepunkte blieben bis zur Pause aus.

SV Veert stemmt sich lange – doch Viktoria Goch bleibt eiskalt

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Außenseiter über weite Strecken, den Gegner vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Der SV Veert setzte dabei auf Entlastungsangriffe: Der eingewechselte Luis Genego kam aus zehn Metern frei zum Abschluss, scheiterte jedoch an Gochs Torhüter Pascal Mollenhauer, der zur Ecke klärte. Die Gäste hielten den Druck dennoch aufrecht und kamen zu weiteren Möglichkeiten. Die größte vergab Jan Wilbers, doch Claringbold konnte den Schuss noch an den Pfosten lenken.

Doch die Veerter setzten weiter offensive Akzente: Nach einem Distanzschuss von Sven Bauer (80.), der das Ziel nur knapp verfehlt hatte, blieb der Ehrentreffer für den kämpferischen Einsatz über die gesamte Spielzeit aus. Die endgültige Entscheidung fiel nur zwei Minuten später. Nach einer sehenswerten Kombination traf Levon Kürkciyan zum 4:0-Endstand.

Veerts Trainer Timo Pastoors war nach dem Schlusspfiff lediglich ein „bin zufrieden“ zu entlocken. Gochs Trainer Kevin Wolze sah einen verdienten Erfolg: „Wir haben unsere eigene Rolle angenommen und von Beginn angezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Jetzt freuen wir uns auf das Finale.“

Für Viktoria Goch war der Sieg nach zuletzt schwierigen Wochen in der Landesliga wichtig für das Selbstvertrauen. Der SV Veert hatte sich nach einem engagierten Auftritt nichts vorzuwerfen und kann sich nach dem Pokal-Aus nun voll auf den Abstiegskampf in der Kreisliga A konzentrieren.