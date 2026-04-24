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Ligabericht
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So stellt sich Fußball-Kreisoberligist Sechshelden neu auf
Teaser KOL WEST: +++ Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden hat die Planungen für die Saison 26/27 beinahe abgeschlossen. Der Umbruch wird mit einem neuen Trainer und mit neuen Spielern fortgesetzt +++
Haiger. Die Erinnerungen an die Saison 24/25 verblassen langsam. Vor beinahe einem Jahr klopfte der SSV Sechshelden in den Aufstiegsspielen ans Tor zur Gruppenliga. In der aktuellen Runde bietet sich dem Vizemeister nur die Perspektive auf die Ränge sieben bis zwölf. Für 26/27 kündigte der Verein in dieser Woche einen Umbruch an: Mit einem neuen Trainer und mit einer Verjüngung des Kaders.