So stellt sich Fortuna Düsseldorf in der U17 und U19 neu auf

In knapp drei Wochen beginnt für Fortuna Düsseldorfs U19 wieder der Ernst des Fußballerlebens. Zum Saisonauftakt empfängt die Mannschaft von Engin Vural in der DFB-Nachwuchsliga am 9. August den Nachbarn Rot-Weiss Essen. Am Flinger Broich werden die Anhänger dann auch einen guten Bekannten in neuer Funktion sehen. Denn Ex-Profi Rouwen Hennings gibt seine Erfahrung inzwischen als Co-Trainer von Vural an die Talente weiter.
Der Kader für die kommende Spielzeit umfasst 25 Akteure. Unter ihnen befinden sich mit Eren Basaran, Ibrahima Balde (beide 1. FC Köln) und Ivan Melesh (Rot-Weiß Oberhausen) lediglich drei externe Neuzugänge. Da zudem eine ganze Reihe von offiziell aus der U17 aufrückenden Spielern wie Elias Oberschewen, Leonidas Vassiliadis oder Yalcin Demirel schon in der vergangenen Saison regelmäßig U19-Luft schnuppern durfte und somit mit den Abläufen bereits vertraut ist, dürfte das Teambuilding relativ schnell vonstatten gehen.
Engin Vural zeigt sich mit dem Stand der Vorbereitung insgesamt zufrieden, auch wenn es den einen oder anderen verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen gibt. Auch Neuzugang Melesh kann aktuell noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Weniger einverstanden zeigt sich der Fußballlehrer mit der Tatsache, dass sich in diesem Jahr nur noch die beiden bestplatzierten Teams je Gruppe sicher für die Meisterrunde qualifizieren. „Das hätte man anders lösen können“, monierte Vural, dessen Elf in der Vorrunde auch auf die beiden stark eingeschätzten Revier-Größen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 trifft.
Mit einem neuen Cheftrainer geht Fortunas U17 in die neue Saison. Fatlum Zaskoku, der zuletzt als Co-Trainer unter Jens Langeneke bei Fortunas U23 tätig war, löste Interimscoach Adam Bodzek ab. Ihm zur Seite steht mit Florian Elsche ein erfahrener Co-Trainer. Auch im 22 Akteure umfassenden Kader gibt es das eine oder andere neue Gesicht. Arjen Zeciri, Maximilian Hellwig (beide Wuppertaler SV), Ismail Hayani Mouhim (VfB 03 Hilden), Romain Kenou (1. FC Mönchengladbach) und Doruk Muzak (Hombrucher SV) sollen für frischen Wind im Aufgebot sorgen. Aus der eigenen U15 rückte Hatem El Rifai direkt in die U17 auf. Angeführt wird das Team von Sulaiman Kanyon. Der gerade einmal 14 Jahre alte Offensivspieler gehörte schon in der vergangenen Saison zum Kader der U17. Dabei könnte Kanyon theoretisch auch noch für die U15 der Flingeraner auflaufen. Erstmals um Punkte geht es für die Schützlinge von Fatlum Zaskoku am 9. August zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen.