So stellt sich der ASV Süchteln für die neue Saison auf

– Foto: Andreas Bornewasser

Für Hansen war die Entscheidung zur Verlängerung eine logische Konsequenz. „Ich fühle mich beim ASV einfach sehr wohl. Wir können im Trainerteam in Ruhe arbeiten und haben hier ein Umfeld, in dem man sich voll auf die sportliche Entwicklung konzentrieren kann“, sagt der Coach. Besonders wichtig sei ihm gewesen, dass auch seine langjährigen Mitstreiter Heinz Vossen und Markus Brock weitermachen. „Wir harmonieren als Trainerteam hervorragend.“ Zudem bleibt auch das gesamte Betreuerteam der Mannschaft erhalten. Während Torsten Trautmann als Sportlicher Leiter aus privaten Gründen ausscheidet, bleibt Tim Offermann, der gemeinsam mit Trautmann zuletzt die sportliche Leitung bildete, den Süchtelnern in gleicher Funktion erhalten.

Mit Trautmann endet hingegen nach vielen Jahren beim ASV Süchteln im Sommer eine Ära: Der Sportliche Leiter zieht sich aus privaten Gründen zurück – auch wenn dem 45-Jährigen der Abschied alles andere als leichtfällt. „Ich bin mit dem Verein verheiratet“, sagt Trautmann. Doch der zeitliche Aufwand sei mit Familie und Beruf nicht mehr dauerhaft vereinbar. Er wolle die Aufgabe nicht halbherzig ausführen.

Seit 16 Jahren gehört Trautmann dem ASV an. Er kam 2009 nach Süchteln, war Spieler, Trainer, Jugendtrainer und später Sportlicher Leiter. Acht Jahre lang verantwortete er die sportliche Ausrichtung des Vereins maßgeblich mit. In dieser Zeit entwickelte sich der ASV sportlich wie strukturell kontinuierlich weiter. Besonders stolz ist Trautmann darauf, dass der Verein wieder stärker auf die eigene Identität setzt. Viele Spieler aus der Jugend rückten in den Seniorenbereich auf, die Verbundenheit zwischen Mannschaft, Verein und Zuschauern sei gewachsen. „Man sieht das auch auf der Tribüne. Der Verein hat wieder ein anderes Gesicht bekommen“, sagt er.

Trautmann betont dabei, dass dieser Weg nur gemeinsam möglich gewesen sei. Vor allem die Zusammenarbeit mit Philipp Hilleke habe den ASV geprägt. Hilleke habe ihn damals zum Sportlichen Leiter gemacht, beide hätten den sportlichen Bereich gemeinsam aufgebaut. „Für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich Hille unendlich dankbar“, sagt Trautmann. Sein emotionalster Moment beim ASV liegt allerdings schon einige Jahre zurück: der Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2011/12. Damals gewann Süchteln am letzten Spieltag 1:0 beim SC Rhenania Hinsbeck. Das entscheidende Tor erzielte Philipp Hilleke nach einer Ecke von Chiquinho.

Für Trautmann bleibt dieser Erfolg unvergessen – auch wegen der besonderen Konstellation. Das entscheidende Spiel fand gegen seinen Heimatverein Hinsbeck statt, gleichzeitig traf mit Hilleke einer seiner engsten Freunde zum entscheidenden Tor. „Das war emotional kaum zu toppen“, erinnert sich Trautmann.

Kaderstabilität bestätigt die Entwicklung

Der eingeschlagene Weg beim ASV sei noch längst nicht abgeschlossen. „Wir haben vor einigen Jahren begonnen, eine junge Mannschaft Schritt für Schritt aufzubauen. Jetzt geht es darum, diese Entwicklung weiterzuführen und die Spieler weiter besser zu machen“, erklärt Hansen. Gerade die tägliche Arbeit mit der Mannschaft bereite ihm große Freude: „Die Jungs ziehen hervorragend mit, sind lernwillig und haben in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen.“ Dazu sei die Mannschaft reifer geworden und arbeite sich auch aus schwierigen Situationen heraus.

Trautmanns Nachfolger Tim Offermann aus der sportlichen Leitung zeigt sich über die Verlängerungen erfreut: „Wir sind sehr froh, dass Volker gemeinsam mit Heinz und Markus weitermacht. Das Trainerteam leistet hervorragende Arbeit und hat großen Anteil an der Entwicklung der Mannschaft.“ Besonders wichtig sei zudem gewesen, dass der Großteil des Kaders zusammenbleibt. „Das ist ein starkes Zeichen.“

Insgesamt haben bereits 22 Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Zu den Eckpfeilern des Kaders zählen unter anderem Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Maurice Bock und Leon Falter. Verlassen wird den Verein lediglich Elvedin Kaltak, der sich dem neu gegründeten 1. FC Hus anschließt. Gleichzeitig könnten mindestens zwei A-Jugendspieler in den Landesliga-Kader rücken.

Die erfolgreiche Saison der Süchtelner endet damit zeitnah. Dass die aktuelle Saison mit Platz drei endet, bewertet Hansen als großen Erfolg. Gleichzeitig warnt er davor, die Leistung als selbstverständlich anzusehen. „So eine Saison muss man erst einmal bestätigen. Viele denken immer, das läuft dann automatisch weiter, aber so einfach ist das nicht“, sagt der Trainer. Nach Wunsch des scheidenden Trautmanns endet die Saison am besten sogar mit Abschlussplatz zwei. „Die Jungs haben sich das sportlich und menschlich verdient“, sagt er.