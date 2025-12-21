Eine tolle Info hat Schiedsrichter Klaus Kintzel gegenüber FuPa mitgeteilt. Dies schreibt er:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

"Ich möchte einfach Mal über die Betreuung der Schiedsrichter in den unteren Klassen berichten. Vorbildlich möchte ich den SV Gebersheim im Bezirk Enz/Murr in der Kreisliga A2 und B4 erwähnen. Im November leitete ich ein Spitzenspiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B.

Empfangen wurden beide eingeteilten Schiris vom ehemaligen Kollegen Jens Neufer. An der Kabinentüre wurden beide eingeteilten Schiris mit einem Schild auf dem beide namentlich genannt wurden empfangen. Die Schiriumkleide war picobello sauber.

Auf dem Tisch standen verschiedene Getränke und Snacks. Nach dem Spiel erhielten beide Schiris ihre Spesen am Wurststand, dazu eine Grillwurst und ein Getränk. So stellt man sich einen Empfang vor. Würden das mehr Vereine so handhaben, hätte das Schiedsrichterwesen bestimmt keine so großen Nachwuchsprobleme. Beim SV Gebersheim werden die Spielleiter noch wertgeschätzt, so sollte es auch sein!"

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. __________________________________________________________________________________________________