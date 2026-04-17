»So stellt man sich ein Spitzenspiel vor« Kirchberg fordert Geiersthal Gipfeltreffen im "Woid": Geiersthal kämpft um das Punktepolster +++ Kirchberg kann mit Heimsieg gleichziehen +++ Revanche für das 2:5 aus dem Hinspiel von Marco Baumgartner · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel entschied der Tabellenführer aus Geiersthal (in rot) mit 5:2 für sich. – Foto: Thomas Gierl

Die Kreisklasse Regen steht vor dem ultimativen Härtetest für Spitzenreiter Geiersthal. Nach dem nervenaufreibenden Last-Minute-Sieg des SV Kirchberg gegen Schwarzach empfängt der Tabellenzweite nun den Primus zum direkten Duell um die Tabellenführung. Während Geiersthal mit drei Punkten Vorsprung anreist, brennen die Kirchberger darauf, die bittere 2:5-Schlappe aus der Vorrunde wettzumachen. Es ist die Chance für die Heimelf, die Meisterschaft wieder komplett offen zu gestalten oder für den Gast, einen Big Point im Aufstiegsrennen zu landen.

Kirchberg: Mit dem „Willen auf den Platz“ gegen das Trauma Nach dem dramatischen 4:3-Erfolg gegen Schwarzach ist das Selbstvertrauen am Kirchberger Schwellhof riesig. Andreas Winter, sportlicher Leiter der Kirchberger, blickt euphorisch auf den jüngsten Coup zurück: „Das war ein absolutes Auf und Ab, nervenaufreibend bis zur letzten Sekunde. Genau so stellt man sich ein Spitzenspiel vor.“ Trotz der Freude ist die Warnung vor Geiersthal groß, denn das Hinspiel steckt noch in den Knochen: „Das Hinspiel haben wir noch gut im Kopf – erste Halbzeit ausgeglichen, aber nach der Pause komplett den Faden verloren und am Ende auch verdient deutlich verloren.“