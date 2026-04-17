 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

»So stellt man sich ein Spitzenspiel vor« Kirchberg fordert Geiersthal

Gipfeltreffen im "Woid": Geiersthal kämpft um das Punktepolster +++ Kirchberg kann mit Heimsieg gleichziehen +++ Revanche für das 2:5 aus dem Hinspiel

von Marco Baumgartner · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel entschied der Tabellenführer aus Geiersthal (in rot) mit 5:2 für sich.
Das Hinspiel entschied der Tabellenführer aus Geiersthal (in rot) mit 5:2 für sich. – Foto: Thomas Gierl

Verlinkte Inhalte

KK Regen
Kirchberg
Schwarzach
Rinchnach
March

Die Kreisklasse Regen steht vor dem ultimativen Härtetest für Spitzenreiter Geiersthal. Nach dem nervenaufreibenden Last-Minute-Sieg des SV Kirchberg gegen Schwarzach empfängt der Tabellenzweite nun den Primus zum direkten Duell um die Tabellenführung. Während Geiersthal mit drei Punkten Vorsprung anreist, brennen die Kirchberger darauf, die bittere 2:5-Schlappe aus der Vorrunde wettzumachen. Es ist die Chance für die Heimelf, die Meisterschaft wieder komplett offen zu gestalten oder für den Gast, einen Big Point im Aufstiegsrennen zu landen.

Kirchberg: Mit dem „Willen auf den Platz“ gegen das Trauma

Nach dem dramatischen 4:3-Erfolg gegen Schwarzach ist das Selbstvertrauen am Kirchberger Schwellhof riesig. Andreas Winter, sportlicher Leiter der Kirchberger, blickt euphorisch auf den jüngsten Coup zurück: „Das war ein absolutes Auf und Ab, nervenaufreibend bis zur letzten Sekunde. Genau so stellt man sich ein Spitzenspiel vor.“ Trotz der Freude ist die Warnung vor Geiersthal groß, denn das Hinspiel steckt noch in den Knochen: „Das Hinspiel haben wir noch gut im Kopf – erste Halbzeit ausgeglichen, aber nach der Pause komplett den Faden verloren und am Ende auch verdient deutlich verloren.“

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
SV Geiersthal
SV GeiersthalGeiersthal
15:00

Die Zielsetzung für den Tabellenzweiten (39 Punkte) ist klar definiert: „Wir wollen Geiersthal ärgern, mindestens einen Punkt holen und im besten Fall mit einem Sieg gleichziehen, damit das Rennen um Platz 1 offen bleibt.“ Dafür müsse man vor allem die Geiersthaler Offensive stören, die laut Winter seit dem Winter „richtig stark“ agiert.

Geiersthal: Reaktion gezeigt, Fokus auf die „absolute Top-Leistung“

Tabellenführer SV Geiersthal (42 Punkte) reist mit der Empfehlung eines verdienten Heimsiegs gegen Bernried an. Trainer Albert Weindl lobte die Einstellung seiner Mannschaft: „Unsere Mannschaft hat das aber von der ersten Minute an, wie ich finde, richtig gut gemacht. Wir waren aggressiv und haben das Spiel größtenteils kontrolliert.“ Dennoch weiß er, dass in Kirchberg ein anderes Kaliber wartet: „Sie sind nicht umsonst da oben dabei. Das ist eine gestandene Kreisliga-Truppe.“

Trotz des klaren 5:2-Hinspielsiegs, bei dem Michael Kilger und Johannes Mock die Kirchberger Defensive zeitweise schwindlig spielten, mahnt Weindl zur Besonnenheit: „Das Ergebnis war zum Schluss zwar sehr klar, aber man muss ganz klar sagen: Die Kirchberger waren dran und haben kurz vor der Halbzeit, glaube ich, das 1:1 gemacht.“ Für das Rückspiel setzt er auf die Basics: „Voraussetzung ist klar: Du brauchst eine Top-Leistung in der Defensive und Effektivität nach vorne.“

Die Tabellensituation: Möglicher Vierkampf spitzt sich zu

Die Brisanz dieses Duells wird durch den Blick in den Rückspiegel verschärft. Der FC Niederwinkling (3., 39 Pkt) lauert punktgleich mit Kirchberg auf jeden Patzer der Konkurrenz. Auch die SpVgg Ruhmannsfelden II (4., 37 Pkt) könnte bei einem Unentschieden im Topspiel die lachende Vierte sein und bis auf zwei Zähler an das Spitzenduo heranrücken. Albert Weindl betont daher: „Du kannst dir zwar ein ganz gutes Polster herausholen, wenn du da gewinnst, aber entschieden ist deswegen noch lange nichts.“ Dennoch könnte dieses Wochenende die Weichen für die finale Phase der Saison 25/26 stellen.

Die weitere Partien des 22. Spieltags:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Niederwinkling
FC NiederwinklingNiederwinkli
TSV Klingenbrunn
TSV KlingenbrunnKlingenbrunn
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Rinchnach
FC RinchnachRinchnach
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden II
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Edenstetten
SG Edenstetten SG Edenstetten
SV Habischried
SV HabischriedHabischried
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Bernried
SV BernriedBernried
SV March
SV MarchMarch
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Patersdorf
SpVgg PatersdorfPatersdorf
SV Schwarzach
SV SchwarzachSchwarzach
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Lalling
SV LallingLalling
TSV Aschenau
TSV AschenauAschenau
15:00live