»So stellt man sich ein Spitzenspiel vor« Kirchberg fordert Geiersthal

Die Kreisklasse Regen steht vor dem ultimativen Härtetest für Spitzenreiter Geiersthal. Nach dem nervenaufreibenden Last-Minute-Sieg des SV Kirchberg gegen Schwarzach empfängt der Tabellenzweite nun den Primus zum direkten Duell um die Tabellenführung. Während Geiersthal mit drei Punkten Vorsprung anreist, brennen die Kirchberger darauf, die bittere 2:5-Schlappe aus der Vorrunde wettzumachen. Es ist die Chance für die Heimelf, die Meisterschaft wieder komplett offen zu gestalten oder für den Gast, einen Big Point im Aufstiegsrennen zu landen.
Nach dem dramatischen 4:3-Erfolg gegen Schwarzach ist das Selbstvertrauen am Kirchberger Schwellhof riesig. Andreas Winter, sportlicher Leiter der Kirchberger, blickt euphorisch auf den jüngsten Coup zurück: „Das war ein absolutes Auf und Ab, nervenaufreibend bis zur letzten Sekunde. Genau so stellt man sich ein Spitzenspiel vor.“ Trotz der Freude ist die Warnung vor Geiersthal groß, denn das Hinspiel steckt noch in den Knochen: „Das Hinspiel haben wir noch gut im Kopf – erste Halbzeit ausgeglichen, aber nach der Pause komplett den Faden verloren und am Ende auch verdient deutlich verloren.“
Die Zielsetzung für den Tabellenzweiten (39 Punkte) ist klar definiert: „Wir wollen Geiersthal ärgern, mindestens einen Punkt holen und im besten Fall mit einem Sieg gleichziehen, damit das Rennen um Platz 1 offen bleibt.“ Dafür müsse man vor allem die Geiersthaler Offensive stören, die laut Winter seit dem Winter „richtig stark“ agiert.
Tabellenführer SV Geiersthal (42 Punkte) reist mit der Empfehlung eines verdienten Heimsiegs gegen Bernried an. Trainer Albert Weindl lobte die Einstellung seiner Mannschaft: „Unsere Mannschaft hat das aber von der ersten Minute an, wie ich finde, richtig gut gemacht. Wir waren aggressiv und haben das Spiel größtenteils kontrolliert.“ Dennoch weiß er, dass in Kirchberg ein anderes Kaliber wartet: „Sie sind nicht umsonst da oben dabei. Das ist eine gestandene Kreisliga-Truppe.“
Trotz des klaren 5:2-Hinspielsiegs, bei dem Michael Kilger und Johannes Mock die Kirchberger Defensive zeitweise schwindlig spielten, mahnt Weindl zur Besonnenheit: „Das Ergebnis war zum Schluss zwar sehr klar, aber man muss ganz klar sagen: Die Kirchberger waren dran und haben kurz vor der Halbzeit, glaube ich, das 1:1 gemacht.“ Für das Rückspiel setzt er auf die Basics: „Voraussetzung ist klar: Du brauchst eine Top-Leistung in der Defensive und Effektivität nach vorne.“
Die Brisanz dieses Duells wird durch den Blick in den Rückspiegel verschärft. Der FC Niederwinkling (3., 39 Pkt) lauert punktgleich mit Kirchberg auf jeden Patzer der Konkurrenz. Auch die SpVgg Ruhmannsfelden II (4., 37 Pkt) könnte bei einem Unentschieden im Topspiel die lachende Vierte sein und bis auf zwei Zähler an das Spitzenduo heranrücken. Albert Weindl betont daher: „Du kannst dir zwar ein ganz gutes Polster herausholen, wenn du da gewinnst, aber entschieden ist deswegen noch lange nichts.“ Dennoch könnte dieses Wochenende die Weichen für die finale Phase der Saison 25/26 stellen.
Die weitere Partien des 22. Spieltags: