Holzheim kann in die Oberliga aufsteigen. – Foto: Markus Becker

So steigt die Holzheimer SG in die Oberliga auf Landesliga 1: So schnell kann es gehen - die Holzheimer SG kann aus eigener Kraft in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. FuPa erklärt das Wie. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Holzheim FC Kosova

Vor der Saison war die Holzheimer SG der Top-Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein, doch der Saisonstart in der Landesliga, Gruppe 1, lief nicht nach Plan. Trainer Hamid Derakhshan musste Anfang November gehen, unter Neu-Coach Jesco Neumann läuft es mit 13 Siegen in 16 Partien richtig gut. Dennoch war es an Weihnachten eine steile These von FuPa, dass Holzheim noch aufsteigen würde. Fast ein halbes Jahr später sieht die Realität dann aber genauso aus: Die HSG hat ihr Schicksal selbst in der Hand.

Sa., 17.05.2025, 16:15 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 16:15 PUSH Holzheim ist nicht erst seit des 10:1-Sieges beim Cronenberger SC am vergangenen Wochenende das beste Rückrundenteam der Liga. Weil der FC Kosova Düsseldorf und der FC Remscheid in der Zwischenzeit aber immer wieder patzten, so auch am Sonntag, steht plötzlich Holzheim auf Platz zwei hinter dem VfL Jüchen-Garzweiler, der wahrscheinlich als Meister aufsteigen wird. Sieben Punkte Vorsprung beträgt das Polster des Tabellenführers auf Nichtaufstiegsplatz drei.

Dass Jüchen hochgeht, ist also mehr oder weniger bei nur noch neun zu vergebenen Punkten sicher. Holzheim (57 Punkte) hat zwei Punkte Vorsprung auf Kosova (55 Punkte) und vier mehr als der FC Remscheid (53 Punkte). Dass der DV Solingen noch aufsteigt, ist unwahrscheinlich (51 Punkte). Holzheim kann sich gegen Kosova ein Remis erlauben