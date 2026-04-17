So steigt der SV Straelen in die Kreisliga A auf

Unabhängig von einem möglichen Happy End hat der SV Straelen bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Thomas Geist, der Sportliche Leiter Peter Streutgens und die beiden Teammanager Stefan Büns und Leo Dams ziehen auch in Zukunft an einem Strang. Fast alle Spieler haben ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Auch Talente aus den eigenen Reihen und der näheren Umgebung sollen beim SV Straelen die Gelegenheit erhalten, ihre Seniorenlaufbahn zu starten. Bestes Beispiel ist Marc Bons. Der Angreifer der Straelener A-Junioren kam in Nieukerk zum Einsatz und trug sich prompt in die Torschützenliste ein. Thomas Geist nennt den Zeitplan: „Kurzfristig möchten wir zurück in die Kreisliga A, mittelfristig uns dort etablieren und langfristig den Sprung in die Bezirksliga schaffen.“