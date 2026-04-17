So steigt der SV Straelen in die Kreisliga A auf

Thomas Geist ist mittlerweile seit 40 Jahren als Fußballtrainer im Einsatz. Am vergangenen Sonntag durfte der Coach des SV Straelen eine Premiere feiern. Seine Mannschaft fegte Gastgeber TSV Nieukerk II mit 13:0 vom „Aermen Düwel“.
„Im Seniorenbereich hatte vorher noch kein Team unter meiner Regie so hoch gewonnen“, so Geist, dem das Rekordresultat fast schon etwas peinlich ist. „Ein 9:0 hätte es vielleicht auch getan. Aber meine Mannschaft strahlt schon seit einigen Wochen bis zum Schlusspfiff Spielfreude aus. Und als Trainer kann ich schlecht sagen, jetzt schaltet mal zwei Gänge zurück.“ Der Haken an der Sache: Die geplante Rückkehr in die Kreisliga A ist noch lange nicht in trockenen Tüchern.
Die Straelener Torfabrik pflügt aktuell durch die Kreisliga B. 119 Treffer hat die Mannschaft in 22 Meisterschaftsspielen bereits erzielt. Sollten in den verbleibenden sechs Partien noch mindestens 31 hinzukommen, dürfte der SV Straelen einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt haben. Schon jetzt steht fest: Die Grün-Gelben sind viel zu gut für die B-Liga.
Aber: Sollte die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen aus ihren restlichen sieben Spielen mindestens noch 19 Punkte holen, geht die Meisterfeier auf der Sportanlage „Op den Bökel“ über die Bühne. „Wenn das so kommen sollte, ist unser Rivale im Titelrennen auch ein verdienter Meister und Aufsteiger“, sagt Thomas Geist.
Auch die beiden Tabellenzweiten der beiden B-Ligen des Kreises Kleve/Geldern – neben dem SV Straelen wäre dies aktuell die SV Bedburg-Hau – dürfen noch auf den Sprung in die Kreisliga A hoffen. Dabei spielt allerdings das Geschehen in der Bezirksliga-Gruppe 4 eine entscheidende Rolle.
So sieht der Auf- und Abstiegsplan des Kreises Kleve/Geldern für die laufende Saison aus: Wenn keine Mannschaft aus dem Kreisgebiet aus der Bezirksliga absteigt, steigen die beiden Vizemeister der B-Ligen direkt auf. Sobald es nur eine Mannschaft erwischt, ermitteln die Vizemeister in Hin- und Rückspiel einen dritten Aufsteiger. Bei zwei oder mehr Absteigern aus der Nachbarschaft gucken die Tabellenzweiten in die Röhre.
Aktuell herrscht nach 27 von 34 Spieltagen in der Bezirksliga eine besondere Konstellation. Viktoria Goch II belegt Abstiegsplatz 16, Alemannia Pfalzdorf Relegationsplatz 15. Der Viertletzte aus der Gruppe 4 kämpft gegen den Viertletzten der Gruppe 5 (Oberhausen/Mülheim) am 10. und 14. Juni in Hin- und Rückspiel um den Klassenerhalt. Damit die B-Ligisten nicht so lange warten müssen – schließlich steht irgendwann auch die Mannschaftsfahrt auf dem Programm – würden sie zeitgleich oder vorher schon eine „vorsorgliche Relegation“ bestreiten. Der Gewinner müsste dann noch auf Schützenhilfe vom Bezirksligisten aus dem Kreis 8 hoffen.
Aktuell schweben in der Bezirksliga noch Viktoria Goch II, Alemannia Pfalzdorf und die SGE Bedburg-Hau in akuter Abstiegsgefahr. Alle drei können sich noch direkt retten – im Optimalfall steigen nur Mannschaften aus den Kreisen Rees/Bocholt (SV Haldern, TuS Stenern, SV Friedrichsfeld, Westfalia Anholt) oder Moers (TuS Xanten) ab. Sollte der Kreis Kleve/Geldern den direkten Bezirksliga-Abstieg verhindern, einer der genannten Kandidaten aber auf Platz 15 landen, wären ebenfalls Aufstiegsspiele zwischen den B-Liga-Vizemeistern fällig – mit einem garantierten Aufsteiger.
Noch beschäftigt sich Thomas Geist nicht mit solchen Szenarien. „Wir müssen zunächst einmal unsere Hausaufgaben erledigen und nach Möglichkeit die restlichen sechs Spiele gewinnen. In meinen Augen hätten sowohl die Sportfreunde als auch wir den Aufstieg verdient“, sagt der SVS-Coach.
Unabhängig von einem möglichen Happy End hat der SV Straelen bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Thomas Geist, der Sportliche Leiter Peter Streutgens und die beiden Teammanager Stefan Büns und Leo Dams ziehen auch in Zukunft an einem Strang. Fast alle Spieler haben ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Auch Talente aus den eigenen Reihen und der näheren Umgebung sollen beim SV Straelen die Gelegenheit erhalten, ihre Seniorenlaufbahn zu starten. Bestes Beispiel ist Marc Bons. Der Angreifer der Straelener A-Junioren kam in Nieukerk zum Einsatz und trug sich prompt in die Torschützenliste ein. Thomas Geist nennt den Zeitplan: „Kurzfristig möchten wir zurück in die Kreisliga A, mittelfristig uns dort etablieren und langfristig den Sprung in die Bezirksliga schaffen.“