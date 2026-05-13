So steigt der MSV Duisburg in die 2. Bundesliga auf

Der MSV Duisburg will in die 2. Bundesliga aufsteigen. – Foto: Marcel Eichholz

So spannend war das Aufstiegsrennen in der 3. Liga schon lange nicht mehr. Ganze vier Mannschaften können sich am letzten Spieltag der Saison noch berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. Am Sonntag wird ein Team feiern, ein weiteres darf es über den Umweg Relegation versuchen. Im Rennen: Energie Cottbus, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Viktoria Köln Viktoria Köln 13:30 live PUSH

Die Ausgangslage

Mit 69 Punkten steht Energie Cottbus vor dem letzten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Lausitzer haben den direkten Aufstieg damit in der eigenen Hand. Gewinnt Energie auswärts beim SSV Jahn Regensburg, können die Korken knallen. Gibt es ein Unentschieden oder gar eine Niederlage, gehen die Blicke zur Konkurrenz. Auf Platz drei mit 67 Zählern hat der MSV Duisburg zumindest die Relegation in den eigenen Händen. Punktgleich, aber mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis lauert RWE hinter den den Zebras. Nur um den Relegationsrang geht es für Hansa Rostock, dafür müssten aber Duisburg und Essen verlieren.

Duisburg muss auf Sieg spielen

Während Cottbus mit einem Sieg sicher, mit einem Unentschieden ziemlich sicher durch wäre, ist die Lage beim MSV etwas komplizierter. Platz zwei ist aus eigener Kraft nicht zu erreichen. Dies wäre nur möglich, sofern Cottbus in Regensburg verliert, die Zebras zeitgleich gewinnen und Essen nicht haushoch, also mit mehr als sechs Toren Unterschied beim SSV Ulm gewinnt. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten die Meidericher die drei Punkte an der Wedau halten.

Sollte Duisburg nur Unentschieden spielen, würde es wohl auf einen Zweikampf mit Essen hinauslaufen, die gewinnen müssten, um dann noch an den Meiderichern im Klassement vorbeizuziehen. Mit dem SSV Ulm wartet derweil kein einfacher Gegner auf die Kicker von der Hafenstraße. Verliert der MSV, ist Rang drei ebenfalls noch nicht verloren. Auch hier müsste RWE mindestens einen Punkt holen. Gelingt Essen das nicht und würde zudem Hansa Rostock beim 1. FC Saarbrücken gewinnen, würde die Kogge noch an den beiden Revierclubs vorbeiziehen und in der Relegation gegen die drittletzte Mannschaft aus der 2. Bundesliga um den Aufstieg spielen.

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