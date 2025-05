Der FC Remscheid braucht drei Siege. – Foto: Sascha Hohnen

So steigt der FC Remscheid in die Oberliga auf Der FC Remscheid hat seine gute Ausgangslage in der Landesliga 1 verspielt und muss daher seine ausstehenden Spiele gewinnen. Dann könnte es mit Glück zum Aufstieg reichen oder in die Relegation gehen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Holzheim FC Remscheid DJK Dilkrath FC Kosova

Der FC Remscheid hat seine gute Ausgangslage in der Landesliga, Gruppe 1, verspielt und daher nur noch Außenseiterchancen im Rennen um die Oberliga Niederrhein. Doch die Chance ist gar nicht so unrealistisch. Was es braucht: Siege und Schützenhilfe.

Insgesamt steigen vier Landesligisten in die Oberliga Niederrhein auf, also Meister und Vizemeister. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat auf Nichtaufstiegsplatz drei in der Gruppe 1 schon sieben Punkte Vorsprung, neun Zähler sind noch zu vergeben. Jüchen wird wohl aufsteigen, findet deshalb ebenso wenig Betrachtung wie der DV Solingen, der als Tabellenfünfter (51 Punkte) sechs Punkte weniger als die Holzheimer SG (57) auf Rang zwei hat. Im Rennen sind noch der FC Kosova Düsseldorf (55) und der FC Remscheid (53). In der Gruppe 2 ist Blau-Weiß Dingden bereits aufgestiegen, wahrscheinlich wird auch die DJK Adler Union Frintrop hochgehen. Vorletzter in der Formtabelle und nur Rang sieben in der Rückrunde: Der FC Remscheid hatte schon eine deutlich bessere Ausgangssituation und geht daher als Tabellenvierter in die letzten drei Spieltage. Das Heimspiel gegen Absteiger Fortuna Dilkrath muss ebenso gewonnen werden wie die Duelle gegen den VfB 03 Hilden II und den VfL Jüchen-Garzweiler, der bis zum 1. Juni Meister sein dürfte. Auf dem Papier ist das das schwierigste Programm der Kandidaten im Rennen um Platz zwei, aber sollte Jüchen bis zum letzten Spieltag Meister sein, ist für Remscheid ein Sieg im Heimspiel realistisch.