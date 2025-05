Ein wichtiges Spiel für Kosova. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

So steigt der FC Kosova Düsseldorf in die Oberliga auf Der FC Kosova Düsseldorf ist das formschwächste Team der Landesliga 1 und hat den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein trotzdem noch in der eigenen Hand. So gelingt der Durchmarsch. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Holzheim FC Kosova

Mit einem Faktor von 0,13 ist der FC Kosova Düsseldorf das mit Abstand formschwächste Team der Landesliga, Gruppe 1, dabei hatte der Emporkömmling gehofft, den Aufstieg schon sicher zu haben. Die Realität sieht nach drei Niederlagen in Folge anders aus: Kosova ist nach der Entlassung von Mohamed El Mimouni jr. nur noch Dritter, Shiqeri Alili und seine Truppe braucht am Samstag unbedingt einen Sieg im Topspiel gegen die Holzheimer SG.

Sa., 17.05.2025, 16:15 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 16:15 PUSH Insgesamt steigen vier Landesligisten in die Oberliga Niederrhein auf, also Meister und Vizemeister. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat auf Nichtaufstiegsplatz drei in der Gruppe 1 schon sieben Punkte Vorsprung, neun Zähler sind noch zu vergeben. Jüchen wird wohl aufsteigen, findet deshalb ebenso wenig Betrachtung wie der DV Solingen, der als Tabellenfünfter (51 Punkte) sechs Punkte weniger als die Holzheimer SG (57) auf Rang zwei hat. Im Rennen sind noch der FC Kosova Düsseldorf (55) und der FC Remscheid (53). In der Gruppe 2 ist Blau-Weiß Dingden bereits aufgestiegen, wahrscheinlich wird auch die DJK Adler Union Frintrop hochgehen. Drei Siege = Kosova in der Oberliga

Die Kosova-Rechnung ist eigentlich einfach: Gibt es einen Sieg in Holzheim, haben die Düsseldorfer den direkten Durchmarsch in die Oberliga selbst in der Hand. Auch bei einem Remis stehen die Chancen noch gut, da die HSG in der kommenden Woche gegen den ASV Einigkeit Süchteln spielt, der zuletzt gegen Kosova und Remscheid gewonnen hat. Kosova hat nach dem Holzheim-Spiel das einfachste Programm der Aufstiegskandidaten, da die VSF Amern und der SC Velbert sehr gute Aussichten auf den Ligaverbleib haben. Kosova steigt allerdings nur dann sicher in die Oberliga auf, wenn der aktuelle Dritte neun Punkte aus den verbliebenen drei Spielen holt. Gibt es gegen Holzheim ein Remis, muss Kosova auf Süchteln hoffen, um beispielsweise die Relegation um den Aufstieg zu erzwingen.