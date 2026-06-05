So steigt Delay Sports Samstag auf - Wilhelmsruh zittert

Delay Sports kann den Sack zumachen
Zwei Spieltage vor Saisonende könnte in der Bezirksliga Staffel 2 bereits eine Vorentscheidung fallen. Spitzenreiter Delay Sports Berlin steht mit 72 Punkten und einer überragenden Tordifferenz von +151 unmittelbar vor dem Aufstieg in die Landesliga. Mit einem Sieg bei Sparta Lichtenberg II wären die Social-Media-Kicker praktisch nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und hätten den Aufstieg sicher.
Veritas bangt am grünen Tisch
Dahinter kämpfen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Zusätzliche Brisanz erhält das Rennen durch einen laufenden Einspruch von Sparta II gegen den 0:5-Ausgang gegen Veritas. Dabei geht es um den möglichen Einsatz eines gesperrten Spielers. Eine Entscheidung steht bislang noch aus.
Dramatik im Keller
Im Tabellenkeller kämpfen Charlottenburg II, Wilhelmsruh und Heinersdorf um den Klassenerhalt
Für Delay Sports könnte es ein historischer Tag werden. Mit einem Sieg wären Aufstieg und Meisterschaft praktisch perfekt. Die Gäste verfügen mit 175 Treffern über die mit Abstand stärkste Offensive der Liga. Sparta II möchte dem Favoriten dennoch Paroli bieten und sich für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren.
Der VfB spielt eine starke Saison und möchte seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Für Heinersdorf geht es dagegen weiterhin um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste stehen unter Zugzwang und können sich kaum weitere Rückschläge erlauben.
Für Schlusslicht Mariendorf wird die Luft immer dünner. Gegen Lübars zählt nur ein Sieg, um die rechnerischen Chancen auf den Klassenerhalt zu bewahren. Die Gäste reisen dagegen mit deutlich weniger Druck an und wollen ihre solide Saison weiter veredeln.
Charlottenburg II benötigt dringend Punkte im Tabellenkeller. Wittenau hat sich inzwischen etwas Luft verschafft, will aber endgültig alle Abstiegsrechnungen beenden. Die Ausgangslage verspricht eine umkämpfte Begegnung.
Beide Mannschaften befinden sich im gesicherten Mittelfeld und können weitgehend befreit aufspielen. Neukölln möchte seine gute Rückrunde bestätigen, während Bosna mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen will.
Für Wilhelmsruh geht es um möglicherweise entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Stern Britz benötigt nahezu zwingend einen Sieg, um die letzten Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu wahren. Die Partie besitzt für beide Teams Endspielcharakter.
Stern Marienfelde II darf sich im Rennen um die Landesliga keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste liegen punktgleich mit Veritas auf Rang drei und hoffen auf ihre Chance. Grünau spielt jedoch eine starke Saison und gehört zu den unangenehmsten Gegnern der Liga. Für Stern wartet daher eine echte Bewährungsprobe.
Veritas kämpft an zwei Fronten. Sportlich benötigen die Gäste einen Sieg, um ihre Aufstiegschancen zu wahren. Gleichzeitig wartet der Verein auf die Entscheidung im laufenden BFV-Verfahren nach dem 5:0 bei Sparta II. Veritas soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben (FuPa Berlin berichtet). Der Berliner TSC benötigt ebenfalls noch Punkte und wird dem Aufstiegsanwärter nichts schenken.
__________________________________________________________________________________________________
Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2