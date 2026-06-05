So steigt Delay Sports Samstag auf - Wilhelmsruh zittert

Pascal Brossmann – Foto: Frank Arlinghaus

Delay Sports kann den Sack zumachen

Zwei Spieltage vor Saisonende könnte in der Bezirksliga Staffel 2 bereits eine Vorentscheidung fallen. Spitzenreiter Delay Sports Berlin steht mit 72 Punkten und einer überragenden Tordifferenz von +151 unmittelbar vor dem Aufstieg in die Landesliga. Mit einem Sieg bei Sparta Lichtenberg II wären die Social-Media-Kicker praktisch nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und hätten den Aufstieg sicher.

Veritas bangt am grünen Tisch

Dahinter kämpfen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Zusätzliche Brisanz erhält das Rennen durch einen laufenden Einspruch von Sparta II gegen den 0:5-Ausgang gegen Veritas. Dabei geht es um den möglichen Einsatz eines gesperrten Spielers. Eine Entscheidung steht bislang noch aus.

Dramatik im Keller

Im Tabellenkeller kämpfen Charlottenburg II, Wilhelmsruh und Heinersdorf um den Klassenerhalt