So steigt Alemannia Pfalzdorf in keinem Fall ab Der Drittletzte der Bezirksliga, Gruppe 4 ringt den Tabellendritten DJK Twisteden im heimischen Heribert-Ramrath-Stadion mit 1:0 nieder. Der Kampf um den Klassenerhalt wird fünf Spieltage vor Schluss immer dramatischer. von Volker Himmelberg · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Alemannia Pfalzdorf hat ein Zeichen gesetzt. – Foto: Arno Wirths

Die Rebellion der Kellerkinder in der Bezirksliga, Gruppe 4 hat begonnen. Die Mannschaften auf den Plätzen 12 bis 16 haben am Sonntag ihre Spiele ausnahmslos gewonnen, der Tabellenelfte TuS Xanten (35 Punkte) hat seine Position mit einem 3:3 gegen den SV Rindern gefestigt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der 1:0 (0:0)-Erfolg des Drittletzten Alemannia Pfalzdorf (33 Punkte) gegen den Tabellendritten DJK Twisteden geradezu überlebenswichtig ist.

„Die Mannschaft hat eine sehr reife und erwachsene Leistung gezeigt und sich damit den Sieg redlich verdient“, sagte Gilbert Wehmen, Teammanager der Alemannia. Nur eine Woche nach dem 1:7-Debakel bei Borussia Veen präsentierte sich der Gastgeber in allen Belangen verbessert. Die Marschroute war klar – der Favorit aus Twisteden mit seinen Torjägern Tom Cappel und Torben Schellenberg sollte gar nicht erst ins Rollen kommen dürfen. Vor der stolzen Kulisse von rund 250 Besuchern im Heribert-Ramrath-Stadion gaben die Gäste zwar in den ersten 20 Minuten den Ton an, ohne allerdings zu klaren Chancen zu gelangen. Anschließend lieferte sich die Alemannia mit dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Die beste Chance des Gastgebers hatte David Rothemel, dessen Distanzschuss DJK-Keeper Jakob Thielen gerade noch über die Latte lenkte (25.). Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Kabine – damit war Teil eins des Matchplans des Pfalzdorfer Trainers Raphael Erps schon einmal aufgegangen.