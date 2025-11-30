So steht‘s um die Langzeitverletzten beim SV Budberg

Vor dem Landesliga-Auswärtsspiel bei BW Mintard am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) lohnt sich beim SV Budberg ein Blick aufs Personal. Drei Langzeitausfälle sprechen über ihre Comeback-Pläne. Ein Spieler gehört nicht mehr zum Kader.

Sein in Mülheim zugezogener Muskelfaserriss verschlimmerte sich Ende September zu einem Muskelbündelriss. „Ich versuche durchs Training und private Zusatzeinheiten schnell wieder auf ein gutes Level zu kommen“, sagt der 21-Jährige.

Zwei wichtige Rückkehrer durfte Tim Wilke zuletzt wieder auf dem Platz begrüßen. Routinier Mike Terfloth hat seine Knöchelprobleme seit Mitte November wieder hinter sich gelassen. Rechtsverteidiger Niklas Ueberfeld wurde beim Kreispokal-Viertelfinal-Aus in Moers nach zehn Wochen Zwangspause wieder eingewechselt.



Benedict Vana

Nach erfolgreicher Schulter-OP ist der Mittelfeldmann inzwischen schmerzfrei und befindet sich seit einer Woche in der Reha. „Von der Beweglichkeit bin ich noch sehr eingeschränkt aber durch die Reha, die eineinhalb bis zwei Monate dauert, komme ich da hoffentlich wieder hin“, teilt Vana mit und hofft,dass er zum Ende der Wintervorbereitung wieder trainieren kann.

Jamie van de Loo

Der Sommer-Neuzugang aus Kleve befindet sich weiter im Aufbau und hat aufgrund einer schweren Knieverletzung seit dem 27. September 2024 kein Pflichtspiel mehr bestritten. Der Angreifer ist optimistisch, zum Start der Rückrunde wieder mitwirken zu können.

„Ich arbeite intensiv an meiner Muskulatur rund ums Knie herum für mehr Stabilität und versuche, durchs Schwimmen und Joggen wieder an Kraft und Ausdauer zu gelangen“, sagt der 26-Jährige. Trainer Wilke lobte van de Loo noch im großen Sommer-Interview. „Jamie arbeitet sehr viel, ist jede Einheit da und gibt den jungen Spielern mit seiner Erfahrung sehr viel mit.“



Jonas Twardzik

Der 28-Jährige war an Spieltagen seit seinem bei den Hallenstadtmeisterschaften im Januar zugezogenen Kreuzbandriss lange Zeit auf Krücken am Platz unterwegs. Erst im Hinrunden-Endspurt der Vorsaison war der Bezirksliga-Meister von 2023 mit einer fünfeinhalbmonatigen Schambeinentzündung außer Gefecht.

Der Heilungsprozess hätte allerdings nicht besser verlaufen können, sagt der Defensivmann. „Es lief alles nach Plan, teilweise sogar schneller als gedacht. Nach der OP ist nichts angeschwollen.“ Twardzik trainiert inzwischen wieder voll mit der Mannschaft, hat „zu 100 Prozent“ Vertrauen in sein Knie, wird zur Rückrunde wieder voll einsatzfähig sein und sich „peu à peu“ an die Startelf heranarbeiten.



Malte Kluge

Schon als A-Jugendlicher durfte sich der Sechser regelmäßig in der Landesliga beweisen, beeindruckte mit stabilen Leistungen. Seit einer späten Einwechslung am ersten Spieltag in Lintfort am 16. August fällt der 19-Jährige verletzt aus und wird laut Wilke am 2. Januar wieder einsteigen.



Ein Spieler weniger Innenverteidiger Moritz Janßen zählt derweil bereits seit Saisonstart nicht mehr zum Landesliga-Kader. Der Innenverteidiger kam schon in der vergangenen Spielzeit nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus und stand insgesamt zehn Mal in der ersten und dreimal in der zweiten Mannschaft auf dem Feld. Nach seiner dreijährigen Fußballpause zuvor hat der Abwehrmann seine Schuhe nun wieder an den Nagel gehangen