So steht es um Fortunas U23-Kapitän David Savic

Neben der Niederlage kassierte Fortuna indes einen weiteren Nackenschlag. Kapitän David Savic verletzte sich und musste in der 50. Minute ausgewechselt werden. „Es ist eine muskuläre Geschichte, wie stark genau, wissen wir noch nicht“, erklärte Langeneke. Die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Dortmund war bei Standardsituationen häufig gefährlich, so fiel auch das 0:1 nach einer Ecke. „Wir waren zwei Minuten in Unterzahl, als David sich verletzt hat. Das war bei dem entscheidenden Eckball ein Nachteil für uns“, stellte der Trainer fest.

Die Marschroute für die kommenden Tage ist klar: Niederlage abhaken und den Blick nach vorne richten, denn am kommenden Samstag wartet mit der U23 des FC Schalke 04 der nächste starke Gegner, wie auch der „Zwote“-Coach weiß. „Schalke hat einen guten Saisonstart hingelegt“, sagte er. In der Tat: Die Gelsenkirchener stehen derzeit auf Tabellenplatz drei. Die Verletzung von Savic macht die Aufgabe jedoch nicht leichter. „Ich vermute mal, dass David zumindest gegen Schalke nicht zur Verfügung stehen wird“, betonte Langeneke.

Auch Latza und Barth fehlen weiterhin