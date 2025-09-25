So steht es um Fortunas U23-Kapitän David Savic

Mit 0:2 haben Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer gegen die U23 von Borussia Dortmund verloren, die erhoffte Reaktion auf das enttäuschende 0:3 gegen den SV Rödinghausen ein paar Tage zuvor gelang ihnen damit nicht. Allerdings nur, was das Ergebnis betraf: Unter der Woche war die „Zwote“ an der niedersächsischen Grenze in allen Belangen unterlegen, wie auch Trainer Jens Langeneke bestätigte. Gegen Dortmund stand sie zwar erneut ohne Punkte da, eine deutliche Leistungssteigerung war aber zu erkennen.
„Ich bin eigentlich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, sind aber leider nicht belohnt worden“, sagte der Trainer. „Wir haben eine hohe Intensität an den Tag gelegt, viele Zweikämpfe gewonnen und hatten sehr viele Torchancen. In der Schlussphase waren wir auch drauf und dran, das Spiel zumindest unentschieden zu gestalten. Irgendwie sollte es aber nicht sein.“
Neben der Niederlage kassierte Fortuna indes einen weiteren Nackenschlag. Kapitän David Savic verletzte sich und musste in der 50. Minute ausgewechselt werden. „Es ist eine muskuläre Geschichte, wie stark genau, wissen wir noch nicht“, erklärte Langeneke. Die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Dortmund war bei Standardsituationen häufig gefährlich, so fiel auch das 0:1 nach einer Ecke. „Wir waren zwei Minuten in Unterzahl, als David sich verletzt hat. Das war bei dem entscheidenden Eckball ein Nachteil für uns“, stellte der Trainer fest.
Die Marschroute für die kommenden Tage ist klar: Niederlage abhaken und den Blick nach vorne richten, denn am kommenden Samstag wartet mit der U23 des FC Schalke 04 der nächste starke Gegner, wie auch der „Zwote“-Coach weiß. „Schalke hat einen guten Saisonstart hingelegt“, sagte er. In der Tat: Die Gelsenkirchener stehen derzeit auf Tabellenplatz drei. Die Verletzung von Savic macht die Aufgabe jedoch nicht leichter. „Ich vermute mal, dass David zumindest gegen Schalke nicht zur Verfügung stehen wird“, betonte Langeneke.
Trotzdem bleibt der 48-Jährige optimistisch: „Ich bin kein Trainer, der sich über fehlende Spieler beklagt. David ist ja auch nicht der Einzige. Alle, die bisher auf dem Platz standen, haben es – mit Ausnahme des Spiels in Rödinghausen – sehr gut gemacht. Das erwarte ich aber auch von den Jungs.“ Mit Danny Latza und Tom Barth fehlen zum Beispiel zwei weitere wichtige Akteure noch immer verletzungsbedingt.
Langeneke weiß aber um die Qualität seines Kaders und glaubt, auch den Ausfall des Kapitäns kompensieren zu können. „Ich bin immer überzeugt, dass ich, egal mit welcher Aufstellung, ein Spiel gewinnen kann. Deswegen ist das Thema Savic am Samstag keins“, erklärte Langeneke. Gegen Schalke soll in erster Linie die Leistung weiterhin stimmen – und diesmal im besten Fall auch das Ergebnis.