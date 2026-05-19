Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
So steht es um den Auf- und Abstieg für die Mainzer Fußballer
Vor dem letzten Spieltag geht bei vielen Mannschaften aus dem Kreis Mainz-Bingen das Rechnen los: Wie viele Teams steigen ab? Wer ist gefährdet?
von Bardo Rudolf · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Am letzten Spieltag kommt es im Bezirksliga-Abstiegskampf zu einem direkten Duell zwischen dem VfR Nierstein (links Shugo Watanabe) und Fontana Finthen (rechts) Ricardo Böhringer. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv
Mainz-Bingen. Vor dem letzten Spieltag stellen sich viele Vereine die Fragen: Wie viele Mannschaften steigen in den Ligen ab? Wer steigt auf? Zu welchen Entscheidungsspielen kann es kommen? Dabei gibt es auch diesmal wieder Sonderfälle, beispielsweise in den B-Klassen und C-Klassen Mainz-Bingen.