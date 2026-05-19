 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

So steht es um den Auf- und Abstieg für die Mainzer Fußballer

Vor dem letzten Spieltag geht bei vielen Mannschaften aus dem Kreis Mainz-Bingen das Rechnen los: Wie viele Teams steigen ab? Wer ist gefährdet?

von Bardo Rudolf · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Am letzten Spieltag kommt es im Bezirksliga-Abstiegskampf zu einem direkten Duell zwischen dem VfR Nierstein (links Shugo Watanabe) und Fontana Finthen (rechts) Ricardo Böhringer.
Am letzten Spieltag kommt es im Bezirksliga-Abstiegskampf zu einem direkten Duell zwischen dem VfR Nierstein (links Shugo Watanabe) und Fontana Finthen (rechts) Ricardo Böhringer. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv

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Mainz-Bingen. Vor dem letzten Spieltag stellen sich viele Vereine die Fragen: Wie viele Mannschaften steigen in den Ligen ab? Wer steigt auf? Zu welchen Entscheidungsspielen kann es kommen? Dabei gibt es auch diesmal wieder Sonderfälle, beispielsweise in den B-Klassen und C-Klassen Mainz-Bingen.

Die große Auf- und Abstiegskampf-Übersicht – von der Regionalliga Südwest bis zu den C-Klassen Mainz-Bingen – findet Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung!