So steht es bei Auf- und Abstieg in Rheinhessen

Oberliga Rheinl.-Pfalz/Saar

Aufsteiger: TSV Schott Mainz.

Teilnehmer an der Aufstiegsrunde: FK Pirmasens (78 Punkte aus 33 Spielen) oder 1. FC Kaiserslautern II (76 Punkte aus 32 Spielen) gegen TSG Balingen und den Zweiten der Hessenliga (noch offen).

Abstiegskampf: Es wird zwei oder drei Absteiger geben, abhängig vom Ergebnis des Vizemeisters in der Aufstiegsrunde. Schlusslicht SV Morlautern ist abgestiegen. Top-Anwärter auf den oder die weiteren Abstiegsplätze sind TuS Mechtersheim (27 Punkte, Tordifferenz -39), Viktoria Herxheim (30, -44), SV Auersmacher (30, -19), Spfr. Eisbachtal (31, -28) und SC Idar-Oberstein (33, -27). Morlautern, Mechtersheim, Herxheim und Idar-Oberstein kämen in die Verbandsliga Südwest.

Verbandsliga Südwest

Aufstiegskampf: TSV Gau-Odernheim (70) und FV Dudenhofen (69) machen den Direkt-Aufsteiger und den Teilnehmer an der Aufstiegsrunde unter sich aus. Potenzielle Gegner in der Aufstiegsrunde sind aus dem Rheinland FC Cosmos Koblenz oder SG Mülheim-Kärlich sowie aus dem Saarland FC Hertha Wiesbach und FSV Jägersburg.

Abstiegskampf: Im günstigsten Fall, wenn aus der Oberliga nur Morlautern kommt und der Vizemeister die Aufstiegsrunde gewinnt, steigen nur drei Verbandsligisten ab. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es sechs Teams erwischt. Sicher runter müssen TuS Rüssingen und SC Hauenstein. Auch für FSV Offenbach (28) und VfR Baumholder (30) gibt es kaum noch Hoffnung. Haupt-Anwärter auf die zwei weiteren potenziellen Abstiegsränge sind FK Pirmasens II, TSG Bretzenheim, SV Steinwenden (alle 34 Punkte aus 30 Spielen) und TSG Pfeddersheim (35 Punkte aus 31 Spielen). Hier kann es auch zu Entscheidungsspielen von punktgleichen Mannschaften kommen. Von all diesen Teams kämen nur FSV Offenbach, TSG Bretzenheim und TSG Pfeddersheim in die Landesliga Südwest-Ost, alle anderen in die West-Staffel.

Landesliga Südwest-Ost

Meister: FC Bienwald Kandel.

Aufstiegskampf: Zwischen SV Büchelberg (62), SVW Mainz (59) und SV Gimbsheim (58) geht es um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen SG Hüffelsheim oder TuS Hohenecken.

Abstiegskampf: Falls aus der Verbandsliga nur Offenbach in diese Staffel absteigt und der Vizemeister die Aufstiegsspiele gewinnt, gibt es nur zwei Absteiger. Dann hat sogar noch Schlusslicht Hassia Bingen (13) eine Chance auf den Klassenerhalt, und Fortuna Mombach (18) würde aktuell als Tabellen 14. über dem Strich stehen. Erwischt es in der Verbandsliga aber auch Bretzenheim oder Pfeddersheim und verliert der Ost-Zweite die Aufstiegsspiele, gibt es vier Absteiger. Dann haben die Hassia, der Ludwigshafener SC (15) sowie Mombach (18) keine Chance mehr, und auch die TSG Jockgrim (20) nur noch eine minimale. Die Hassia und die Fortuna kämen in die Bezirksliga Rheinhessen.

Bezirksliga Rheinhessen

Aufstiegskampf: Tabellenführer TuS Neuhausen (72) geht mit klarem Vorsprung auf SV Horchheim (67) in die zwei letzten Spieltage. Der Vizemeister, vermutlich Horchheim, trifft in den Aufstiegsspielen auf FC Speyer oder ASV Fußgönheim.

Abstiegskampf: Auch die Bezirksliga darf darauf hoffen, dass es nur zwei Absteiger gibt. Dafür müsste Fortuna Mombach den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen und der Vizemeister die Aufstiegsspiele gewinnen. Gehen beide genannten Fälle umgekehrt aus, erwischt es vier Teams. Sicher abgestiegen sind Ataspor Worms und SG RWO Alzey, die in die A-Klasse Alzey-Worms kommen. Bei bis zu vier Absteigern sind FSV Oppenheim (27), FC Aksu Mainz (29), VfR Nierstein (32), TSV Mommenheim (34, alle Mainz-Bingen) und SV Guntersblum (34, Alzey-Worms) noch gefährdet.

A-Klasse Mainz-Bingen

Meister: SKC Barbaros Mainz.

Aufstiegskampf: Als Teilnehmer für die Aufstiegsspiele kommen TV 1817 Mainz (49 Punkte aus 27 Spielen) und 1. FC Schwabsburg (46 Punkte aus 26 Spielen) in Frage. Gewinnen beide ihre Partien, kommt es zunächst zu einem Entscheidungsspiel zwischen beiden. Dann geht es für den Sieger gegen TuS Wörrstadt oder TSV Gau-Odernheim II.

Abstiegskampf: Diese so unfassbar ausgeglichene Liga könnte in mehreren Richtungen kurios enden. Gibt es in der Bezirksliga nur zwei Absteiger, kommt also kein Team von oben in die A-Klasse Mainz-Bingen hinzu und gewinnt zudem der Vizemeister die Aufstiegsspiele, müsste eigentlich kein Team absteigen – also auch nicht das Schlusslicht, das vermutlich der 1. FC Nackenheim (25) sein wird. Der Tabellenletzte hat zwar grundsätzlich kein Bleiberecht. Die Ligen können bei Unterbesetzung aber auf die vorgegebene Anzahl von Teams, in diesem Fall 16, wieder aufgefüllt werden, wie der Kreisvorsitzende Gerd Schmitt erklärt. Kommen aber aus der Bezirksliga zwei Teams hinzu und verliert der Vizemeister, dann gibt es drei Absteiger in der A-Klasse. Und dann kann tatsächlich auch noch der aktuelle Tabellen-Fünfte (!) Alemannia Laubenheim (36) absteigen. Möglich ist auch, dass mehrere Mannschaften am Ende punktgleich mit einem Team auf einem Abstiegsplatz sind. Dann kommt es zunächst zu einer Entscheidungsrunde, notfalls auch mit fünf oder sechs Mannschaften. Gerd Schmitt gibt sich aber angesichts einer möglichen Termin-Enge entspannt: „Wir haben das bisher immer hinbekommen. Und ich habe einmal nachgeschaut: Falls es gar nicht anders geht, könnten wir auch noch nach dem 30. Juni spielen.“ Aber das wollen alle möglichst vermeiden.

B-Klassen Mainz-Bingen

Aufstiegskampf: In der Ost-Staffel spielen SVW Mainz II (69) und Spvgg. Essenheim (67) den Direktaufsteiger und den Teilnehmer an den Aufstiegsspielen aus. Theoretisch kann auch noch der TSV Ebersheim (61) Zweiter werden. In der West-Staffel hat SV Gau-Algesheim den Aufstieg sicher. Heißer Anwärter auf die Aufstiegsspiele ist VfL Frei-Weinheim (57). Eine Chance haben noch SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim (52) und Spvgg. Ingelheim II (51).

Abstiegskampf: Steigen aus der A-Klasse drei Mannschaften ab, gibt es in den beiden B-Klassen insgesamt drei Absteiger, die sich auf beide Ligen verteilen. Sollte kein Team aus der A-Klasse runterkommen, muss eigentlich auch keine Mannschaft die B-Klasse nach unten verlassen. Allerdings gilt auch hier wieder die Regel, dass der Tabellenletzte kein Bleiberecht hat. Hier würde dann wieder aufgefüllt.

C-Klassen Mainz-Bingen

Aufstiegskampf: SG Undenheim/Schornsheim, FV Budenheim II und Spvgg. Dietersheim steigen auf. Die AUfstiegsrunde spielen aus dem Osten Türkgücü Mainz, aus der Mitte SV Ober-Olm II (54), FC Aksu Mainz II (52) oder Willy Wacker Hechtsheim (51) sowie aus dem Westen TSV Saulheim (61) und FSC Ingelheim (59).

A-Klasse Alzey-Worms

Aufstiegskampf: TuS Wörrstadt (66) und TSV Gau-Odernheim II (65) machen den Direktaufsteiger und den Teilnehmer an den Aufstiegsspielen (gegen TV 1817 Mainz oder 1. FC Schwabsburg) unter sich aus.

Abstiegskampf: Von der Bezirksliga kommen Ataspor Worms und SG RWO Alzey hinzu, aus der B-Klasse ebenfalls zwei Teams. Die SG Flonheim/Lonsheim verbündet sich in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Armsheim. Folglich sieht es nach einem oder zwei Absteigern aus. Abgestiegen ist der ASV Nibelungen Worms. Zudem kämpfen SV Leiselheim und SV Normannia Pfiffligheim gegen den Abstieg.

B-Klasse Alzey-Worms

Aufstiegskampf: Rhenania Rheindürkheim (66), SG Nieder-Wiesen/Erbes-Büdesheim/Wendelsheim (64), SG Wallertheim/Sulzheim (63) und SG Spiesheim/Albig (61) machen die zwei Direktaufsteiger unter sich aus.

Abstiegskampf: Die hinteren Plätze der Abstiegsrunde belegen FSV Osthofen II (0), SG Weinheim/Heimersheim II (11), TuS Dorn-Dürkheim (13), TuS Flomborn (22) und TuS Weinsheim (27). Maximal fünf Teams müssen in die C-Klassen.

C-Klasse Alzey-Worms

Aufstiegskampf: TuS Wörrstadt II (61) ist Meister, VfR Alsheim (52), SG Heppenheim/Wiesoppenheim II (50) und TSV Flörsheim-Dalsheim (49) haben Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz.