So stehen die Kreisligen im Fußballkreis Berg aus

– Foto: Holger Plum

Im Fußballkreis Berg steht die Staffeleinteilung für die Kreisligen in der kommenden Saison fest. Auf dem Staffeltag in Vilkerath stellte der Kreisspielausschuss um seinen Vorsitzenden Gerhard Dittich die Zusammensetzung der Ligen vor. Die Planungen wurden erneut durch zahlreiche Mannschaftsabmeldungen erschwert. Insgesamt elf Teams hatten in der abgelaufenen Spielzeit in den Kreisligen B und C zurückgezogen. Dadurch musste die Abstiegsfrage in vielen Staffeln außerplanmäßig geregelt werden.

Ein weiteres Problem entstand nach Ablauf der Abmeldefrist durch den SV Refrath. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A kündigte der Klub an, nicht mit zwei Mannschaften in der Kreisliga B antreten zu wollen. Zwar hatte die Refrather Reserve sportlich die Klasse gehalten, doch der Verein entschied sich für den freiwilligen Rückzug. Um zu vermeiden, dass eine der ohnehin durch zahlreiche Rückzüge geschwächten B-Staffeln erneut nur mit 15 Mannschaften an den Start geht, entschied sich der Spielausschuss für eine pragmatische Lösung. Der sportlich abgestiegene TV Herkenrath erhielt die Möglichkeit, den freigewordenen Platz einzunehmen. Nach Zustimmung des Kreisvorstands wurden die Herkenrather als Nachrücker in die Kreisliga B aufgenommen. So starten beide Staffeln der B-Klasse mit der Sollstärke von jeweils 16 Teams. Refrath II wurde hingegen in die Kreisliga C Staffel 5 versetzt und dort als erster Absteiger gewertet, da die Mannschaft nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen wird.

Unverändert bleibt die Staffelgröße in der Kreisliga B. Ein Vorschlag, die Staffelstärken wie bereits in der Kreisliga C auf 14 Mannschaften zu reduzieren, fand keine Mehrheit. Eine Umfrage unter den Vereinen ergab eine klare Ablehnung: 82 Prozent der Klubs sprachen sich dafür aus, die bisherigen 16 Teams pro Staffel beizubehalten. Dennoch kündigte der Spielausschuss an, die weitere Entwicklung genau zu beobachten. Sollte sich der Trend der Mannschaftsrückzüge fortsetzen, könnten Anpassungen künftig erneut diskutiert werden. Die Einteilung der Spielklassen