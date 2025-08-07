TSV Weeze hat gute Chancen auf einen Einzug in Runde zwei. – Foto: Susanne Schmidt

So stehen die Chancen im Niederrheinpokal für die Teams aus Kleve Bezirksligist DJK Twisteden darf den Wettbewerb eröffnen, Oberligist 1. FC Kleve sich in keinem Fall blamieren. Landesligist Viktoria Goch steht vor einer undankbaren Aufgabe, der TSV Weeze ist überraschend Favorit. Der Überblick.

Was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Zumindest in der ersten Runde um den -Niederrheinpokal, die am Wochenende ausgetragen wird, treffen die Klubs aus dem Kreis Kleve/Geldern noch nicht auf die ganz großen Namen. Die Drittligisten Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg und die Regionalligisten RW Oberhausen und Wuppertaler SV, die zu Ernst Hubertys Zeiten für kurze Zeit in der Bundesliga mitmischen durften, präsentieren sich zum Auftakt anderswo.

Bezirksligist DJK Twisteden, der den diesjährigen Wettbewerb am Freitagabend um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen Oberliga-Aufsteiger Blau-Weiß Dingden eröffnet, hat eine solche Sternstunde schon erleben dürfen. Am 21. September 2016 gab’s vor großer Kulisse im Kevelaerer Hülsparkstadion ein 0:5 gegen den damaligen Regionalligisten RW Essen – der heutige Trainer Marcel te Nyenhuis stand seinerzeit als Spieler auf dem Platz. Gegen die Mannschaft aus der Nähe von Bocholt ist alles natürlich eine Nummer kleiner. Vorab hat sich te Nyenhuis mit seinen Trainerkollegen Tim Wilke (SV Budberg) und Florian Voss (Viktoria Goch) ausgetauscht. Der Landesliga-Aufsteiger aus Goch hat’s zu Beginn der Vorbereitung vorgemacht und BW Dingden in einem Testspiel mit 3:1 geschlagen. „Wir bekommen es mit einer sehr erfahrenen, eingespielten Mannschaft zu tun, die eine starke Mentalität mitbringt“, sagt te Nyenhuis. Im Training stand in den vergangenen Tagen häufiger einmal Unterzahlspiel auf dem Programm. Und das nicht etwa, weil der Coach befürchtet, einer seiner Spieler könne vorzeitig vom Platz fliegen. „Gegen einen Oberligisten werden wir zwangsläufig manchmal das Gefühl bekommen, einen Mann weniger auf dem Platz zu haben“, erläutert Marcel te Nyenhuis die etwas ungewöhnliche Maßnahme. Auf der anderen Seite ist eine Überraschung unter Flutlicht am Hartjesweg nicht ausgeschlossen. Erst recht nicht, wenn die DJK-Torjäger Tom Cappel und Torben Schellenberg ins Rollen kommen sollten. „Das wird das Spiel zeigen. Es steht uns als Außenseiter nicht zu, schon im Vorfeld große Töne zu spucken“, gibt sich der DJK-Trainer im Vorfeld diplomatisch. Viktoria Goch

Ein undankbares Los hat Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch erwischt, der sich am Sonntag ab 15 Uhr beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern vorstellt. „Kevin Wolze und ich haben uns einige Videoaufnahmen von Spielen des Gegners angeschaut. Das ist eine ganz abgezockte und spielerisch starke Mannschaft, die in der nächsten Saison eindeutig zu den Meisterschaftsfavoriten zählt“, sagt Co-Trainer Florian Voss. Doch die Viktoria, die bis auf den Langzeitverletzten Nils Rix in Bestbesetzung antreten kann, muss sich nicht verstecken. „Wir haben in der Vorbereitung gezeigt, dass wir gegen starke Gegner bestehen können. Wir sind zwar Außenseiter, werden aber aktiv unsere Chance suchen und möchten die nächste Runde erreichen“, so Voss. 1. FC Kleve

Oberligist 1. FC Kleve ist in der Partie beim SuS Schaag (Sonntag, 15 Uhr) in der Pflicht. Natürlich geht er beim vier Klassen tiefer spielenden Nettetaler B-Ligisten als haushoher Favorit in die Partie. Daran ändern auch die schwachen Auftritte bei den Niederlagen in den letzten drei Testspielen nichts. Doch sie erhöhen den Druck auf den 1. FC Kleve. Denn eine Woche vor dem Meisterschaftsstart, bei dem beim starken Neusser Neuling Holzheimer SG gleich eine sehr unangenehme Aufgabe wartet, steht die Mannschaft in einem Punkt unter Druck. Sie muss unbedingt etwas für ihr Selbstvertrauen tun. Es reicht nicht, sich irgendwie in die nächste Runde zu mogeln. Der 1. FC Kleve sollte schon recht überzeugend und auch in einer gewissen Deutlichkeit gewinnen, um kurz vor dem Start in eine Saison, in der es wieder um den Klassenerhalt geht, an Sicherheit zu gewinnen. „Wir sind der Favorit, ganz klar. Wir wollen weiterkommen und im ersten Pflichtspiel der Saison eine gute Leistung zeigen“, sagt Trainer Umut Akpinar. TSV Weeze

