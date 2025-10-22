So stehen die Chancen der Sportfreunde Broekhuysen auf den Aufstieg

Wo ist das denn? Diese einfache und berechtigte Frage werden sich schon viele Fußballer gestellt haben, vor allem, wenn sie auf der rechten Rheinseite oder im Ruhrgebiet beheimatet sind. Laut Wikipedia-Eintrag ist Broekhuysen bekannt für Topfpflanzen, Schnittblumen und Gemüse. Und für die Sportfreunde, die in der jüngeren Vereinsgeschichte schon zweimal den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben.

Die aktuelle Mannschaft unternimmt den nächsten Anlauf in Richtung Landesliga, obwohl rund um die Sportanlage „Op den Bökel“ davon offiziell niemand etwas wissen möchte. „Wir haben zwar vor dem Start gesagt, dass wir oben mitspielen möchten. Aber von Aufstieg war nie die Rede“, sagt Teammanager Heinz Trienekens, der seit vielen Jahren als einflussreicher Mann im Hintergrund großen Anteil am sportlichen Höhenflug der Dorfkicker aus dem Ortsteil der Kleinstadt Straelen hat.

Die Premiere in der sechsthöchsten Spielklasse, die für den Dorfverein so etwas wie die Champions League darstellt, gab’s in der Saison 2014/15. Damals stieg die Mannschaft direkt sang- und klanglos wieder ab. Wesentlich knapper ging’s schon beim zweiten Gastspiel in der Spielzeit 2022/23 zu, als unter dem Strich nur drei Punkte zum Klassenerhalt fehlten.

Dabei stehen die Chancen auf das dritte „Abenteuer Landesliga“ eigentlich ausgezeichnet. Zumindest an guten Tagen spielen die Sportfreunde Broekhuysen einen mehr als gepflegten Fußball, wie es ihn ansonsten in der Bezirksliga, Gruppe 4, nicht zu sehen gibt. Wenn beispielsweise Nick Ernst seine Geschwindigkeit und seine technischen Fertigkeiten auf den Rasen bringt, sieht das schon eher nach Oberliga aus – mindestens.

Vorne strahlen der 19-jährige Maurice Horster, der 21-jährige Tobias Maaßen, Rückkehrer Tom Beterams (22) und der mittlerweile schon etablierte Torjäger Sven van Bühren (25) permanent Gefahr aus. Hinten hält Kapitän Leon Peun die Abwehr zusammen, in Marek Schaffers und Finn Bünnings halten zwei gleichwertige Torhüter den Kasten sauber.

Auch im Mittelfeld gibt’s eigentlich nichts zu meckern. Philipp Brock, Neuzugang vom A-Ligisten Viktoria Winnekendonk, hat sofort den Sprung geschafft, der Niederländer Stan Hesen bringt viel Erfahrung und Übersicht mit. Hendrik Hünnekens und Noah Thier sind hochtalentiert und haben ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft. Und ganz nebenbei ist eine „Übermannschaft“, wie sie in den vergangenen Jahren die späteren Meister GSV Moers und Viktoria Goch darstellten, diesmal nicht in Sicht. Klar hat der VfL Rhede neun seiner ersten zehn Saisonspiele gewonnen und führt im Augenblick mit acht Punkten Vorsprung auf die Sportfreunde Broekhuysen die Tabelle an. Doch das breite Verfolgerfeld in der oberen Tabellenhälfte ist sich weitgehend einig: Das Team aus dem Münsterland ist keineswegs übermächtig und wird noch eine Durststrecke erleben.

Was noch zum Topteam fehlt

Dennoch sieht sich Heinz Trienekens in seiner Haltung bestätigt, wenn er den Saisonstart seiner Sportfreunde Revue passieren lässt. „Unsere Mannschaft ist noch sehr jung und muss für meine Begriffe diesmal noch Erfahrungen sammeln, um ganz oben angreifen zu können. Die Jungs sind oftmals noch zu brav. Da fehlt ein echter Anführer im Mittelfeld, wie wir ihn vor einigen Jahren beispielsweise in Coen Aarts hatten“, sagt der Teammanager.

Soll heißen: Spielerisch sind die Sportfreunde Broekhuysen schon jetzt eine Klasse für sich. Das Geschehen auf dem Platz trägt die Handschrift von Trainer Sebastian Clarke, der auch in seiner aktiven Zeit als Spielmacher des SV Straelen die Freunde des „schönen“ Fußballs begeisterte. Entscheidendes Manko ist mitunter die mangelnde Wehrhaftigkeit, die in der neuen Saison bereits drei Auswärtsniederlagen verursacht hat.

Erst am vergangenen Mittwoch gab’s ein 0:2 beim Abstiegskandidaten Blau-Weiß Dingden, nachdem man den Gegner in der Anfangsphase schwindlig gespielt, aber das Tor nicht getroffen hatte. „Als wir dann in Rückstand geraten sind, hat uns das sofort umgeworfen. Und das entscheidet uns noch von einer echten Spitzenmannschaft“, so Trienekens.

Insgeheim weiß er aber auch ganz genau, dass der aktuelle Tabellenzweite das Zeug dazu hat, um richtig durchstarten zu können. „Warten wir einmal ab. Ich trete nicht auf die Euphoriebremse und hätte natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir auf einmal einen Lauf haben.“