So stehen die Chancen der Düsseldorfer Teams im Niederrheinpokal

C-Junioren Das Derby zwischen dem BV 04 und der SG Unterrath sticht bei den C-Junioren hervor. Unterrath ist den Derendorfern in diesem Altersbereich inzwischen längst enteilt. Dem zwei Spielklassen tiefer angesiedelten Leistungsklässler BV 04 bleibt nur die krasse Außenseiterrolle. Zumindest etwas besser sind die Aussichten für Rhenania Hochdahl, auch wenn der Leistungsklässler mit dem Niederrheinligisten TuS Reuschenberg ebenfalls ein klassenhöheres Team empfängt. An einem Sahnetag scheint eine Überraschung nicht unmöglich.

B-Juniorinnen Zweimal „David gegen Goliath“ heißt es bei den B-Juniorinnen. Der CfR Links fordert dabei den großen Stadtnachbarn Fortuna heraus, während die U17 des Lohausener SV mit der SGS Essen den Topfavoriten in diesem Wettbewerb zu Gast hat. Ein Duell auf Augenhöhe steht derweil dem DSC 99 gegen die JSG Grimlinghausen-Norf bevor. Die in der Niederrheinliga im Abstiegskampf steckende DJK Tusa 06 kann sich im Pokal bei der unterklassigen SG Dülken Selbstvertrauen holen.