So stehen die Chancen der Düsseldorfer Teams im Niederrheinpokal

Die Qualifikation für die „A-Liga“ in der DFB-Nachwuchsliga haben Fortunas U19-Fußballer in dieser Saison verpasst. Damit hat die Mannschaft von Engin Vural in diesem Jahr auch keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Einen Titel gibt es für die Rot-Weißen aber trotzdem noch zu gewinnen – im Niederrheinpokal, der an diesem Wochenende eingeläutet wird. Wir beleuchten die Chancen der Düsseldorfer Klubs in den einzelnen Altersklassen.
A-Junioren Für die Fortuna zählt als Mitfavorit in diesem Wettbewerb bei der klassentieferen SG Essen-Schönebeck nichts anderes als ein Sieg. Auch die SG Unterrath sollte die unangenehme Hürde beim Tabellenführer der Rhein-Ruhr-Liga, der Spvg Schonnebeck, nehmen. Gute Außenseiterchancen dürfen dem ebenfalls in der Rhein-Ruhr-Liga spielenden DSC 99 zu Hause gegen den Niederrheinligisten 1. FC Bocholt eingeräumt werden. Völlig offen scheint der Ausgang des Aufeinandertreffens der beiden Leistungsklässler SC West und 1. FC Mönchengladbach.
B-Junioren Nach dem bisherigen Saisonverlauf geht die SG Unterrath zu Hause gegen den Ligarivalen FSV Duisburg als Favorit ins Spiel. Das Ligaspiel in Duisburg ging mit 5:0 an die SGU. Auch der BV 04 feiert in Runde eins ein Wiedersehen mit Schwarz-Weiß Essen. Im Vergleich zum Ligaspiel kurz vor dem Jahreswechsel, das mit 1:4 verloren ging, müssen sich die Derendorfer erheblich steigern, wollen sie im Wettbewerb bleiben. Eine herbe Enttäuschung wäre ein frühes Pokal-Aus für Fortunas U17. Beim Leistungsklässler SSV Bergisch Born sollte für die Elf von Sinisa Suker im Normalfall aber nichts anbrennen.
C-Junioren Das Derby zwischen dem BV 04 und der SG Unterrath sticht bei den C-Junioren hervor. Unterrath ist den Derendorfern in diesem Altersbereich inzwischen längst enteilt. Dem zwei Spielklassen tiefer angesiedelten Leistungsklässler BV 04 bleibt nur die krasse Außenseiterrolle. Zumindest etwas besser sind die Aussichten für Rhenania Hochdahl, auch wenn der Leistungsklässler mit dem Niederrheinligisten TuS Reuschenberg ebenfalls ein klassenhöheres Team empfängt. An einem Sahnetag scheint eine Überraschung nicht unmöglich.
B-Juniorinnen Zweimal „David gegen Goliath“ heißt es bei den B-Juniorinnen. Der CfR Links fordert dabei den großen Stadtnachbarn Fortuna heraus, während die U17 des Lohausener SV mit der SGS Essen den Topfavoriten in diesem Wettbewerb zu Gast hat. Ein Duell auf Augenhöhe steht derweil dem DSC 99 gegen die JSG Grimlinghausen-Norf bevor. Die in der Niederrheinliga im Abstiegskampf steckende DJK Tusa 06 kann sich im Pokal bei der unterklassigen SG Dülken Selbstvertrauen holen.