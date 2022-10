Der 1. FC Bocholt fordert die U23 des 1. FC Köln. – Foto: Meiki Graff

So stehen Bocholts Chancen gegen Kölns U23 Der Regionalligist trifft am Samstag, 14 Uhr, auf die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Die Mannschaft von Trainer Marcus John will ihren Lauf fortsetzen. Unter der Woche lief es im Training allerdings nicht optimal.

Regionalligist 1. FC Bocholt hat in den vergangenen Wochen einen echten Lauf hingelegt. Die Formkurve zeigte steil nach oben. Doch wie stehen die Chancen, wenn es am Samstag, 14 Uhr, auswärts gegen den 1. FC Köln II geht? Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Welcher Klub hat den besseren Kader? Mittlerweile bestehen keinerlei Zweifel mehr daran, dass der 1. FC Bocholt einen regionalligatauglichen Kader hat. Torwart Sebastian Wickl, Abwehrchef Tim Winking oder Angreifer Malek Fakhro stellen Woche für Woche unter Beweis, in der Vierten Liga mithalten zu können. Der 1. FC Köln II hat viele junge Akteure in seinen Reihen, die hochhinaus wollen und Profiluft schnuppern. „Allerdings haben die Kölner auch ein starkes Gerüst aus sechs, sieben Spielern. Dazu kommen dann die Talente“, sagt Marcus John, Trainer des 1. FC Bocholt. Im Kölner Angriff laufen Hendrik Mittelstädt und Maximilian Schmid auf, die beide bereits fünf Mal getroffen haben. So ist die Reserve des Bundesliga-Klubs mit Blick aufs Personal leicht im Vorteil. Welche Mannschaft ist aktuell besser in Form? Der 1. FC Bocholt. Der schwache Saisonstart ist am Hünting längst vergessen. In den jüngsten vier Partien haben die Aufsteiger nicht mehr verloren. Und gegen Alemannia Aachen und zuletzt gegen den SV Straelen zeigte man richtig starke Leistungen, die auch die Fans begeisterten. „Die Stimmung ist losgelöst. Beim 4:0 gegen den SV Straelen haben wir unser bestes Spiel geliefert, das war eine sehr überzeugende Leistung“, sagt Coach Marcus John. Im Gegenzug haben die Kölner zuletzt verdient mit 0:2 gegen den SC Wiedenbrück verloren, zuvor zitterte sich der Tabellenachte zum 3:2-Sieg gegen die SG Wattenscheid. Dennoch erwartet Marcus John vom Gastgeber ein „Offensivfeuerwerk“.