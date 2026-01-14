So startet der Nachwuchs in den Niederrheinpokal

Bei den C-Juniorinnen sind gleich drei Teams im Einsatz. Der VfR Warbeyen (Leistungsklasse) fährt zum CSV Marathon Krefeld (Kreisklasse), Viktoria Winnekendonk (Kreisklasse) ist auswärts bei den Sportfreunden Lowick (Kreisklasse) gefordert. Die JSG Walbeck/Auwel-Holt (Kreisklasse) empfängt DJK Tusa Düsseldorf (Leistungsklasse).

Im Wettbewerb der D-Juniorinnen empfängt der VfR Warbeyen den Duisburger SV zum Erstrunden-Duell. Die DJK SG Hommersum-Hassum muss nach Düsseldorf zu den Sportfreunden Gerresheim. Viktoria Winnekendonk trifft auswärts auf den SV Jägerhaus-Linde.

