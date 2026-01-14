So startet der Nachwuchs in den Niederrheinpokal

Der Fußballverband Niederrhein hat nun die Paarungen für die Erstrunden-Spiele im Niederrheinpokal der Juniorinnen und Junioren ausgelost. Für den Kreis Kleve/Geldern sind verteilt auf sechs Altersklassen insgesamt 14 Mannschaften im Einsatz. Die Spiele werden am 24. und am 25. Januar ausgetragen.
Im Niederrheinpokal der A-Junioren kommt es gleich zu einem Highlight. Der 1. FC Kleve, Tabellenzweiter der Grenzlandliga, trifft auf Ligakonkurrent und Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn. In der Meisterschaft hatten die Neukirchener das direkte Duell mit 3:2 für sich entschieden. Nun können die von Dominic Trarbach trainierten Klever Revanche nehmen. Die JSG Aldekerk/Nieukerk (Leistungsklasse) geht als Außenseiter in das Duell mit Niederrheinligist VfB Homberg.
Bei den B-Junioren hat die Auslosung dem Niederrheinligisten 1. FC Kleve ein Auswärtsspiel in Oberhausen bei der SpVgg Sterkrade-Nord (Rhein-Ruhr-Liga) beschert. Der SV Straelen (Grenzlandliga) ist beim TSV Solingen (Bergische Leistungsklasse) zu Gast. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen empfängt den 1. FC Bocholt.
Ein weiteres Highlight-Spiel wurde den C-Junioren des Kevelaerer SV (Leistungsklasse) beschert, die es auf der eigenen Anlage mit Regionalligist Wuppertaler SV zu tun bekommen. Auf den U15-Nachwuchs des 1. FC Kleve wartet in der ersten Pokalrunde ein Grenzlandliga-Duell mit dem GSV Moers.
Im Verbandspokal der U17-Juniorinnen trifft der Niederrheinliga-Tabellenführer VfR Warbeyen auswärts auf den Ligarivalen Sportclub Krefeld. Das Meisterschaftsduell Anfang November war mit 3:0 an den VfR gegangen. Die JSG Walbeck/Auwel-Holt (Kreisklasse) muss zu Rot-Weiß Oberhausen (Kreisklasse).
Bei den C-Juniorinnen sind gleich drei Teams im Einsatz. Der VfR Warbeyen (Leistungsklasse) fährt zum CSV Marathon Krefeld (Kreisklasse), Viktoria Winnekendonk (Kreisklasse) ist auswärts bei den Sportfreunden Lowick (Kreisklasse) gefordert. Die JSG Walbeck/Auwel-Holt (Kreisklasse) empfängt DJK Tusa Düsseldorf (Leistungsklasse).
Im Wettbewerb der D-Juniorinnen empfängt der VfR Warbeyen den Duisburger SV zum Erstrunden-Duell. Die DJK SG Hommersum-Hassum muss nach Düsseldorf zu den Sportfreunden Gerresheim. Viktoria Winnekendonk trifft auswärts auf den SV Jägerhaus-Linde.
