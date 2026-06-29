So startet der MSV Duisburg in die Vorbereitung Die Kicker des MSV Duisburg sind zurück im Training. Neben dem offiziellen Trainingsauftakt am Dienstag stehen auch die ersten beiden Testspiele an. von Marcel Eichholz · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV Duisburg steigt am Dienstag in die Vorbereitung ein. – Foto: Marcel Eichholz

Die Sommerpause ist vorbei! Zumindest gilt das für die Spieler des MSV Duisburg, die am Freitag mit internen Testungen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga gestartet sind. Offizieller Trainingsauftakt an der Westender Straße ist am Dienstag (15.30 Uhr), die ersten Testspiele stehen am Donnerstag und Freitag an. Da sind die Zebras zu Gast bei Viktoria Buchholz und DSC Preußen.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Der Zeitpunkt des Starts in die Sommer-Vorbereitung war für die Kicker des MSV wahrlich kein Zuckerschlecken. Bei knackigen 40 Grad hieß es für das Team am vergangenen Freitag schwitzen bei unterschiedlichen Kraft-, Koordinations- und Beweglichkeitstest. Teil zwei der Testungstage steht am Montag an, dann bei deutlich angenehmeren Temperaturen unterhalb der 30-Grad-Marke. Den eigenen Fans präsentiert sich das Team am Dienstag. Ab 15.30 Uhr hat Cheftrainer Dietmar Hirsch zum offiziellen Aufgalopp auf dem Vereinsgelände an der Westender Straße gebeten. Neben altbekannten Gesichtern können sich die Fans auch einen ersten Eindruck der beiden Sommer-Zugänge Max Besuschkow (FC Ingolstadt) und Ramien Safi (Rot-Weiss Essen) machen. FuPa Niederrhein ist für euch live vor Ort und liefert euch im Anschluss einen ausführlichen Erlebnisbericht.

Testspiele zum Abschluss der Auftaktwoche Do., 02.07.2026, 18:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz V. Buchholz MSV Duisburg MSV Duisburg 18:30 live PUSH