So startet der MSV Duisburg in die Vorbereitung

Die Sommerpause ist vorbei! Zumindest gilt das für die Spieler des MSV Duisburg, die am Freitag mit internen Testungen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga gestartet sind. Offizieller Trainingsauftakt an der Westender Straße ist am Dienstag (15.30 Uhr), die ersten Testspiele stehen am Donnerstag und Freitag an. Da sind die Zebras zu Gast bei Viktoria Buchholz und DSC Preußen.
Der Zeitpunkt des Starts in die Sommer-Vorbereitung war für die Kicker des MSV wahrlich kein Zuckerschlecken. Bei knackigen 40 Grad hieß es für das Team am vergangenen Freitag schwitzen bei unterschiedlichen Kraft-, Koordinations- und Beweglichkeitstest. Teil zwei der Testungstage steht am Montag an, dann bei deutlich angenehmeren Temperaturen unterhalb der 30-Grad-Marke.
Den eigenen Fans präsentiert sich das Team am Dienstag. Ab 15.30 Uhr hat Cheftrainer Dietmar Hirsch zum offiziellen Aufgalopp auf dem Vereinsgelände an der Westender Straße gebeten. Neben altbekannten Gesichtern können sich die Fans auch einen ersten Eindruck der beiden Sommer-Zugänge Max Besuschkow (FC Ingolstadt) und Ramien Safi (Rot-Weiss Essen) machen. FuPa Niederrhein ist für euch live vor Ort und liefert euch im Anschluss einen ausführlichen Erlebnisbericht.
Besonders interessant sind für die Fans die Termine am Donnerstag und Freitag. Jeweils als gern gesehener Geburtstagsgast treten die MSV-Profis bei Viktoria Buchholz (Donnerstag, 18.30 Uhr, FuPa-Liveticker) und beim DSC Preußen (Freitag, 18 Uhr, FuPa-Liveticker) an. Während die Viktoria ihr 120-jähriges Bestehen feiert, gibt es den DSC bereits seit 125 Jahren.
Für das Duell in Buchholz sind im Vorverkauf bisher rund 1.200 Tickets abgesetzt worden. Im Vorverkauf sind die Zutrittsberechtigungen noch in der Vereinsgaststätte Bullenstall, im Coupé 1900 an der Großenbaumer Allee 95 und in der Gaststätte Stimmt So an der Sittardsberger Allee 75 erhältlich. Vollzahler zahle zwölf Euro, ermäßigte Karten für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren kosten sechs Euro. Einlass ist um 17 Uhr. Die Buchholzer Verantwortlichen weisen auf die angespannte Parkplatzsituation hin und empfehlen dringend eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad.
Auch bei den Preußen sind Parkplätze Mangelware und eine alternative Anreisemöglichkeit wird nahegelegt. Die Tore öffnen hier bereits um 15 Uhr. Erwachsene zahlen für die Zutrittsberechtigung im Vorverkauf acht Euro, am Spieltag wird ein Zehner fällig. Kinder unter sechs Jahren kommen kostenneutral auf die Anlage. Im Vorverkauf sind Tickets im Tennis-Clubhaus auf der Vereinsanlage und im König-Haus an der Mülheimer Straße 112 käuflich erwerbbar.
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