So starten die Stuttgarter Kickers in die Vorbereitung

Die Stuttgarter Kickers starten in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Und tun das mit viel Vorfreude, aber auch mit einem klaren Plan. Am Mittwoch, 14. Januar, um 13 Uhr bittet Trainer Marco Wildersinn seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz. In den vergangenen Tagen habe man im Trainerteam „intensiv Zeit miteinander verbracht“, sagt Marco Wildersinn: „Es war schön, wieder zusammenzukommen. Jetzt spüren wir auch endlich wieder die Vorfreude, dass es auf dem Platz losgeht.“

Schon am Samstag steht um 14 Uhr im ADM-Park das erste Testspiel an – gegen den Verbandsligisten Young Boys Reutlingen. Insgesamt werden vier weitere Tests folgen, doch Marco Wildersinn legt den Hauptfokus klar auf die Trainingsarbeit: „Ich bin kein Freund davon, in fünf Wochen zehn Testspiele zu machen. Mir sind ganze Trainingswochen wichtig. Wir wollen Inhalte reinpacken und die Belastung gut steuern.“ Testspiele dienen dem Trainerteam vor allem als Praxisüberprüfung unter Wettkampfbedingungen.

Ganz frei war die Winterpause für ihn nicht. Ein Teil sei Regeneration gewesen, ein anderer Teil Analyse: Was lief gut, wo gibt es Ansatzpunkte? „Wir haben ein paar Schrauben identifiziert, an denen wir drehen wollen“, sagt der Kickers-Trainer: „Wir werden alle Spielphasen abdecken und Dinge verbessern. Beispielsweise wollen wir im Umschaltspiel geradliniger werden.“

Gegen Mainz II bereit sein

Der Start in die Rückrunde ist seit wenigen Tagen terminiert: Am 21. Februar (14 Uhr) empfangen die Kickers den FSV Mainz 05 II im GAZi-Stadion auf der Waldau. Bis dahin soll das Team bereit sein. „Wir wollen Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit auf ein gutes Niveau bringen und gleichzeitig viele fußballerische Situationen trainieren“, erklärt Marco Wildersinn. „Wir wollen gegen Mainz II bereit sein.“

Besonders wertvoll ist die Vorbereitung für Spieler, die im Sommer nicht voll mitwirken konnten oder erst später dazukamen. Von Vincent Schwab über Christian Mauersberger bis Felix Dornebusch. „Eine komplette Vorbereitung tut jedem gut“, sagt Marco Wildersinn. Wichtig sei dabei ein individueller Blick auf Belastung und heranführen an Wettkampfniveau. Das gilt auch für Neuzugang und Offensivspieler Abdoulie Mboob, der zuletzt in der Verbands- und Oberliga spielte.

Nah dran sein am Trainerteam und Mannschaft

Auch Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht freut sich auf den Start in die Trainingsarbeit: „Es ist gut, dass es wieder losgeht. Man merkt allen die Lust auf Fußball an.“ Er betont, die Wochen bis zum Rückrundenstart eng zu begleiten: „Ich möchte nah am Trainerteam und an der Mannschaft sein, viel im Austausch sein und die Gruppe unterstützen.“

Das Ziel für alle ist klar: „Wir wollen konstanter punkten als in der Hinrunde und das erste Spiel gegen Mainz II gewinnen. Dafür arbeiten wir jetzt.“