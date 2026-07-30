So starten die Moerser Kreisligen in die Saison

Peter Hanisch, der Vorsitzende vom Kreis-Fußballausschuss Moers, hat am Dienstagnachmittag die vier Spielpläne der Männer für die Saison 2026/27 freigegeben. Demnach beginnt die A-Liga-Spielzeit am Samstag, 29. August, mit der Partie zweier Duisburger Klubs. Um 17 Uhr stehen sich der VfL Rheinhausen und Rumelner TV gegenüber. In der B-Liga werden die ersten Punkte bereits am 28. August vergeben.
In der Kreisliga A setzt sich der Auftakt-Spieltag am 30. August um 13 Uhr mit dem Duell SV Budberg III gegen TV Asberg fort. Die weiteren Begegnungen: MSV Moers - SV Sonsbeck II, SSV Lüttingen - SV Schwafheim, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen, GSV Moers II - Büdericher SV (alle 15 Uhr), FC Neukirchen-Vluyn - SV Millingen (15.30 Uhr), Viktoria Alpen - ESV Hohenbudberg (2. September, 20 Uhr).
Gleich zu Beginn steht eine Englische Woche an. Der dritte Spieltag findet am Mittwoch, 9. September, statt. Die letzten Partien in diesem Jahr steigen am 13. Dezember. Die Winterpause endet am Freitag, 26. Februar 2027. Dann empfängt Budberg II um 19.30 Uhr den Rumelner TV. Die Saison endet am 13. Juni 2027.
Der erste Spieltag der B-Liga: TuS Baerl - Rumelner TV II (28. August, 19.30 Uhr), 1. FC Lintfort II - TV Asberg II (30. August, 12.30 Uhr), SSV Lüttingen II - FC Meerfeld, TuS Asterlagen II - TuS Borth (beide 30. August, 13 Uhr), TV Kaldenhausen - RW Moers, VfL Rheinhausen II - TV Kapellen, Viktoria Birten - Alemannia Kamp (alle 30. August, 15 Uhr), FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Schwafheim II (30. August, 15.30 Uhr), OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn III (1. September, 19.30 Uhr).
Auch die B-Ligisten spielen am Mittwoch, 9. September. Die Hinserie endet erst am 20. Dezember. Die Meisterschaft setzt sich am 14. Februar 2027 fort. Am 13. Juni 2027 geht’s um die letzten Punkte.
Der erste Spieltag der C-Ligen, Gruppe 1: Viktoria Alpen II - SV Millingen II, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen II - SV Orsoy, SV Budberg IV - 1. FC Lintfort III (alle 28. August, 19.30 Uhr), SC Rheinkamp II - VfL Repelen III (30. August, 11 Uhr), Borussia Veen II - TuS Borth II (30. August, 12.45 Uhr), MSV Moers III - SV Vynen-Marienbaum (30. August, 13 Uhr), Concordia Rheinberg - SV Menzelen II (30. August, 15 Uhr), Viktoria Birten II - Büdericher SV II (1. September, 19.30 Uhr), SV Sonsbeck III - SV Ginderich (2. September, 19.30 Uhr).
Gruppe 2: SC Rheinkamp - FC Meerfeld II (30. August, 11 Uhr), FC Rumeln-Kaldenhausen II - SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen III, SV Schwafheim III - MSV Moers IV (beide 30. August, 13 Uhr), SuS Rayen - TuS Borth III, MSV Moers II - RW Moers II, VfL Repelen II - TV Kapellen II, FC Neukirchen-Vluyn IV - VfB Homberg III, VfL Rheinhausen III - Alemannia Kamp II (alle 30. August, 15 Uhr), spielfrei: OSC Rheinhausen II.