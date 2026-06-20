So spielten die Teams der Regionalliga und Bayernliga am XXL-Samstag

7:1, 7:2 und 6:0: Die Regionalligisten aus Bayern waren bei ihren teils ersten Testspielen ordentlich in Torlaune. So gewann die SpVgg Unterhaching mit 7:2 bei Kreisklassist SV Riedlhütte. Neben Cornelius Pfeiffer schrieb sich auch der 17-jährige David Michelini doppelt in die Torschützenliste ein. Ebenfalls sieben Treffer gelangen der SpVgg Ansbach gegen Bayernliga-Absteiger Großschwarzenlohe. Besonders hervor tat sich Nico Hayer. Dem 21-Jährigen gelang ein Dreierpack.
Dreifach erfolgreich war auch 1860-Youngster Arian Ortivero Calderon: Nach starker Vorarbeit von Emre Erdogan stellte der 18-Jährige gegen Forstinning früh auf 1:0, nutzte später einen Fehler eiskalt aus (2:0, 36.) und legte das 3:0 (42.) per Kopf nach. Den lupenreinen Hattrick des 18-Jährigen veredelte der eingewechselte Mustafa Tekin mit dem 4:0.
Vier Tore gelangen auch dem TSV Landsberg am Samstagabend gegen Landesligist Gersthofen. Für den Regionalliga-Aufsteiger trafen unter anderem Jeton Abazi und Fares Ibrahim. Ebenfalls einen Landesligisten in die Knie zwang die SpVgg Bayreuth. Gegen Kalchreuth traf die Oldschdod gleich sechsmal ins Schwarze. Auffälligster Torschütze: Jann George. Der 33-Jährige schnürte einen lupenreinen Hattrick in der zweiten Hälfte.
Der FC Memmingen siegte derweil mit 3:0 gegen Bezirksligist Germaringen. Deutlich knapper gewannen der TSV Buchbach und der VfB Eichstätt, die am Samstag direkt Bayernliga-Teams forderten. Für den Kultklub traf Tobias Stoßberger beim 2:1 früh doppelt. Für den VfB reichte ein Tor von Jonathan Grimm gegen den FC Ingolstadt II zum 1:0-Sieg.
Klare Siege, knappe Siege, klare Pleiten, knappe Pleiten: Die Mannschaften der Bayernliga Nord durchlebten am Samstag vor dem zweiten WM-Spiel der Deutschen Nationalmannschaften teils unterschiedliche Gefühlswelten. Während Neudrossenfeld, Großbardorf, Gebenbach, Kornburg und der ASV Neumarkt klare Siege feierten, reichte der SpVgg Weiden und Nördlingen ein Tor für einen Heimspielsieg. Weiden schlug Tegernheim mit 1:0 dank eines Treffers des 18-jährigen Jakob Höfler. Der TSV siegte 1:0 gegen Stätzling.
Deutlicher machte es der TSV Neudrossenfeld: Stechl (17.), Hümmer (67.) und Rückkehrer Rabet (87.) sorgten für einen 3:0-Erfolg gegen Feucht. Großbardorf schlug den Landesligist FT Schweinfurt gleich mit 5:0. Der 21-jährige Mika Manninger erzielte einen Dreierpack. Dreifach erfolgreich war auch Maximilian Bergler. Der 27-Jährige führte Neumarkt zu einem 4:0-Erfolg über Schwabach.
Ebenfalls mit vier Toren Unterschied siegte Gebenbach derweil gegen den FSV Erlangen-Bruck. Für die DJK trafen unter anderem die Neuzugänge Jonas Lax und Noah Pirner beim 5:1-Sieg. Ohne Tore blieben am Samstag die Jungschanzer (0:1 gegen Eichstätt) und Fortuna Regensburg (0:4 gegen Bad Abbach).
Im Gegensatz zu den Bayernligisten der Nord-Staffel geizten die Teams der Süd-Staffel mit Toren. Sie nahmen es aber am Samstag fast ausschließlich mit Landesligisten und Regionalligisten auf. In den fünf Duellen fuhren nur der TSV Kottern und der TSV Schwabmünchen Siege ein. Kottern schlug den VfB Durach mit 1:0 dank eines Treffers von Christopher Duchardt. Schwabmünchen besiegte Bezirksliga-Vize-Meister Niedersonthofen dank des 21-jährigen Simon Ammann mit 1:0.
Teuer verkauft haben sich die Sportfreunde Schwaig derweil in Buchbach. Nach frühem Stoßberger-Doppelpack stellte Robert Rohrhirsch noch auf 1:2 (76.), konnte die FCS-Niederlage aber nicht verhindern. Bayernliga-Aufsteiger Landshut kassierte gegen Eggenfelden ebenfalls eine 1:2-Niederlage. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte der 19-jährige Tim Hoffmann. Eine deutlichere Pleite gegen einen Landesligisten kassierte die in der Vorsaison stark aufspielenden Gundelfinger. Nach zwischenzeitlichem 1:1 durch Yannick Maurer nach Achatz-Ablage (33.) unterlag der FCG am Ende mit 3:1 gegen Ex-Regionalligist Rain.