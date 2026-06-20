So spielten die Teams der Regionalliga und Bayernliga am XXL-Samstag

Einer der vielen Dreierpacker vom Samstag: Arian Ortivero Calderon erzielte für den TSV 1860 München gegen Landesligist Forstinning einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Torfestivals, Hattricks oder Krimis bis zum Schluss: Die Testspiele der Teams der Regionalliga Bayern 7:1, 7:2 und 6:0: Die Regionalligisten aus Bayern waren bei ihren teils ersten Testspielen ordentlich in Torlaune. So gewann die SpVgg Unterhaching mit 7:2 bei Kreisklassist SV Riedlhütte. Neben Cornelius Pfeiffer schrieb sich auch der 17-jährige David Michelini doppelt in die Torschützenliste ein. Ebenfalls sieben Treffer gelangen der SpVgg Ansbach gegen Bayernliga-Absteiger Großschwarzenlohe. Besonders hervor tat sich Nico Hayer. Dem 21-Jährigen gelang ein Dreierpack. Dreifach erfolgreich war auch 1860-Youngster Arian Ortivero Calderon: Nach starker Vorarbeit von Emre Erdogan stellte der 18-Jährige gegen Forstinning früh auf 1:0, nutzte später einen Fehler eiskalt aus (2:0, 36.) und legte das 3:0 (42.) per Kopf nach. Den lupenreinen Hattrick des 18-Jährigen veredelte der eingewechselte Mustafa Tekin mit dem 4:0.

Vier Tore gelangen auch dem TSV Landsberg am Samstagabend gegen Landesligist Gersthofen. Für den Regionalliga-Aufsteiger trafen unter anderem Jeton Abazi und Fares Ibrahim. Ebenfalls einen Landesligisten in die Knie zwang die SpVgg Bayreuth. Gegen Kalchreuth traf die Oldschdod gleich sechsmal ins Schwarze. Auffälligster Torschütze: Jann George. Der 33-Jährige schnürte einen lupenreinen Hattrick in der zweiten Hälfte. Der FC Memmingen siegte derweil mit 3:0 gegen Bezirksligist Germaringen. Deutlich knapper gewannen der TSV Buchbach und der VfB Eichstätt, die am Samstag direkt Bayernliga-Teams forderten. Für den Kultklub traf Tobias Stoßberger beim 2:1 früh doppelt. Für den VfB reichte ein Tor von Jonathan Grimm gegen den FC Ingolstadt II zum 1:0-Sieg.

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