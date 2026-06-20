 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

So spielten die Teams der Regionalliga und Bayernliga am XXL-Samstag

Es regnet Dreierpacks! Die Testspiele der bayerischen Top-Teams vom 20. Juni auf einen Blick

von Boris Manz · Heute, 22:27 Uhr · 0 Leser
Einer der vielen Dreierpacker vom Samstag: Arian Ortivero Calderon erzielte für den TSV 1860 München gegen Landesligist Forstinning einen lupenreinen Hattrick.
Einer der vielen Dreierpacker vom Samstag: Arian Ortivero Calderon erzielte für den TSV 1860 München gegen Landesligist Forstinning einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

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Torfestivals, Hattricks oder Krimis bis zum Schluss: Die Testspiele der Teams der Regionalliga Bayern

7:1, 7:2 und 6:0: Die Regionalligisten aus Bayern waren bei ihren teils ersten Testspielen ordentlich in Torlaune. So gewann die SpVgg Unterhaching mit 7:2 bei Kreisklassist SV Riedlhütte. Neben Cornelius Pfeiffer schrieb sich auch der 17-jährige David Michelini doppelt in die Torschützenliste ein. Ebenfalls sieben Treffer gelangen der SpVgg Ansbach gegen Bayernliga-Absteiger Großschwarzenlohe. Besonders hervor tat sich Nico Hayer. Dem 21-Jährigen gelang ein Dreierpack.

Dreifach erfolgreich war auch 1860-Youngster Arian Ortivero Calderon: Nach starker Vorarbeit von Emre Erdogan stellte der 18-Jährige gegen Forstinning früh auf 1:0, nutzte später einen Fehler eiskalt aus (2:0, 36.) und legte das 3:0 (42.) per Kopf nach. Den lupenreinen Hattrick des 18-Jährigen veredelte der eingewechselte Mustafa Tekin mit dem 4:0.

Vier Tore gelangen auch dem TSV Landsberg am Samstagabend gegen Landesligist Gersthofen. Für den Regionalliga-Aufsteiger trafen unter anderem Jeton Abazi und Fares Ibrahim. Ebenfalls einen Landesligisten in die Knie zwang die SpVgg Bayreuth. Gegen Kalchreuth traf die Oldschdod gleich sechsmal ins Schwarze. Auffälligster Torschütze: Jann George. Der 33-Jährige schnürte einen lupenreinen Hattrick in der zweiten Hälfte.

Der FC Memmingen siegte derweil mit 3:0 gegen Bezirksligist Germaringen. Deutlich knapper gewannen der TSV Buchbach und der VfB Eichstätt, die am Samstag direkt Bayernliga-Teams forderten. Für den Kultklub traf Tobias Stoßberger beim 2:1 früh doppelt. Für den VfB reichte ein Tor von Jonathan Grimm gegen den FC Ingolstadt II zum 1:0-Sieg.

Die Testspiele der Regionalligisten aus Bayern zum Durchklicken:

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
7
1
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
2
1
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
1
0
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SVO Germaringen
SVO GermaringenGermaringen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
3
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV Riedlhütte
SV RiedlhütteRiedlhütte
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
2
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
4
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
0
6
Abpfiff

Die Testspiele der Teams der Bayernliga Nord

Klare Siege, knappe Siege, klare Pleiten, knappe Pleiten: Die Mannschaften der Bayernliga Nord durchlebten am Samstag vor dem zweiten WM-Spiel der Deutschen Nationalmannschaften teils unterschiedliche Gefühlswelten. Während Neudrossenfeld, Großbardorf, Gebenbach, Kornburg und der ASV Neumarkt klare Siege feierten, reichte der SpVgg Weiden und Nördlingen ein Tor für einen Heimspielsieg. Weiden schlug Tegernheim mit 1:0 dank eines Treffers des 18-jährigen Jakob Höfler. Der TSV siegte 1:0 gegen Stätzling.

Deutlicher machte es der TSV Neudrossenfeld: Stechl (17.), Hümmer (67.) und Rückkehrer Rabet (87.) sorgten für einen 3:0-Erfolg gegen Feucht. Großbardorf schlug den Landesligist FT Schweinfurt gleich mit 5:0. Der 21-jährige Mika Manninger erzielte einen Dreierpack. Dreifach erfolgreich war auch Maximilian Bergler. Der 27-Jährige führte Neumarkt zu einem 4:0-Erfolg über Schwabach.

Ebenfalls mit vier Toren Unterschied siegte Gebenbach derweil gegen den FSV Erlangen-Bruck. Für die DJK trafen unter anderem die Neuzugänge Jonas Lax und Noah Pirner beim 5:1-Sieg. Ohne Tore blieben am Samstag die Jungschanzer (0:1 gegen Eichstätt) und Fortuna Regensburg (0:4 gegen Bad Abbach).

Die Testspiele der Teams der Bayernliga Nord zum Durchklicken:

Heute, 13:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
3
0
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
1
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
0
5
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
5
1

Heute, 17:00 Uhr
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
4
0
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Darmstadt 98 (U21)
SV Darmstadt 98 (U21)SV Darmstadt 98 (U21) II
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
3
1
Abpfiff

Die Testspiele der Teams der Bayernliga Süd

Im Gegensatz zu den Bayernligisten der Nord-Staffel geizten die Teams der Süd-Staffel mit Toren. Sie nahmen es aber am Samstag fast ausschließlich mit Landesligisten und Regionalligisten auf. In den fünf Duellen fuhren nur der TSV Kottern und der TSV Schwabmünchen Siege ein. Kottern schlug den VfB Durach mit 1:0 dank eines Treffers von Christopher Duchardt. Schwabmünchen besiegte Bezirksliga-Vize-Meister Niedersonthofen dank des 21-jährigen Simon Ammann mit 1:0.

Teuer verkauft haben sich die Sportfreunde Schwaig derweil in Buchbach. Nach frühem Stoßberger-Doppelpack stellte Robert Rohrhirsch noch auf 1:2 (76.), konnte die FCS-Niederlage aber nicht verhindern. Bayernliga-Aufsteiger Landshut kassierte gegen Eggenfelden ebenfalls eine 1:2-Niederlage. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte der 19-jährige Tim Hoffmann. Eine deutlichere Pleite gegen einen Landesligisten kassierte die in der Vorsaison stark aufspielenden Gundelfinger. Nach zwischenzeitlichem 1:1 durch Yannick Maurer nach Achatz-Ablage (33.) unterlag der FCG am Ende mit 3:1 gegen Ex-Regionalligist Rain.

Die Testspiele der Teams der Bayernliga Süd zum Durchklicken:

Heute, 16:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
2
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
3
1

Heute, 16:30 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
0
1
Abpfiff