So spielt man auf Sieg: Jetzendorf dreht Partie gegen VfL Kaufering

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf drehte die Partie in Kaufering und gewann nach Rückstand noch 2:1.

Trainer Stefan Kellner wäre mit einem Punkt zufrieden gewesen, „aber meine Jungs anscheinend nicht”. Die Jetzendorfer gewannen am Samstag 2:1, weil die Halbzeitpause zum richtigen Zeitpunkt kam.

Knapp drei Wochen zwischen dem letzten Test in der Wintervorbereitung und dem ersten Punktspiel sind eine lange Zeit. Die Fußballer des TSV Jetzendorf konnten ihren Leistungsstand vor ihrem Landesliga-Auftakt beim VfL Kaufering daher nicht einschätzen.

Das spielte dem abstiegsbedrohten Gegner in die Karten, denn mit Daniel Neuhaus – Bruder von Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus – steht ein exzellenter Standardschütze Kader der Kauferinger.

Davor fanden die Jetzendorfer nicht ins Spiel. „Die erste halbe Stunde haben wir voll verpennt”, merkte Kellner an. Seine Spieler erlaubten sich leichte Ballverluste, agierten ideenlos und ließen zu viele Standards zu.

Der VfL-Kapitän brachte die Bälle stets gefährlich ins Zentrum und stellte die Jetzendorfer Defensive damit vor Probleme – und in der 27. Minute vor eine unlösbare Aufgabe: Nach einem Neuhaus-Freistoß verlängerte Daniel Rimmer die Kugel per Kopf ins lange Eck (27.).

Nach der Pause spielt nur noch Jetzendorf

Der Gegentreffer weckte die Jetzendorfer auf. Kurz darauf strich Stefan Stöckls Lupfer nach einem langen Ball von Bryan Beyreuther knapp am Tor vorbei. Der TSV steigerte sich nun und glich noch vor der Halbzeitpause aus. Florian Kobold köpfte eine Flanke von Lorenz Kirmair zum 1:1 ein (38.).

Trainer Kellner lobte den 18-jährigen Torschützen: „Für Flo freut es mich ganz besonders. Er hat einen großen Sprung gemacht. Man darf nicht vergessen, dass er noch A-Jugend spielen könnte.”

Mit einem Gleichstand ging es in die Kabine. Für die Jetzendorfer kam die Pause zum perfekten Zeitpunkt. Kellner hatte nun Zeit, nach Feinjustierungen während der ersten Hälfte etwas mehr zu verändern. „Wir haben einige Dinge klar angesprochen”, berichtete der Coach, ohne ins Detail zu gehen.

Die Maßnahmen wirkten. Jetzendorf gab nach Wiederbeginn den Ton an. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem Kaufering kaum noch aus der eigenen Hälfte kam. Stöckl setzte den Ball nach einer Stunde knapp über den Querbalken. Kurz darauf entschied der Schiedsrichter nach einem Treffer von Hannes Frank auf Handspiel. Die Gäste hatten es anders gesehen, ließen sich aber nicht beirren.

Der Führungstreffer lag in der Luft – und fiel in der Schlussphase: Ben Geuenich traf nach einer Ecke von Leon Nuhanovic per Kopf zum 2:1 (81.). Im Anschluss mussten die Jetzendorfer noch eine Flanke und eine Ecke verteidigen. Weil dies gelang, blieb es beim 2:1.

„Es war ein verdienter Sieg, weil wir über 90 Minuten besser waren”, sagte Kellner nach dem Kaltstart seiner Mannschaft. Kaufering bleibt für die Jetzendorfer ein gutes Pflaster: Sie gewannen auch das dritte Landesliga-Duell beim VfL.