„So spielt ein Absteiger“ - Anzing blamiert sich gegen Fortuna Unterhaching mit 5:2 „Ich tue mir schwer, das zu erklären“

Dabei hatte das Anzinger Selbstvertrauen zuletzt eigentlich einen Schub bekommen. Doch das Team von Christian Rickhoff und Rauch konnte in keinster Weise an den 4:2-Erfolg gegen die Münchener Sp.VG. anknüpfen. „Ich tue mir schwer, das zu erklären. Eigentlich hätten wir mit breiter Brust in die Partie gehen können. Aber es war ein desolater Auftritt. So spielt ein Absteiger“, nahm Rauch kein Blatt vor den Mund.

Nach dem frühen Rückstand (10.) hatten die Anzinger zunächst noch ins Spiel zurückgefunden. Bastian Reuel (26.) reagierte nach einer Ecke am schnellsten und verwertete einen Abpraller. „In der Pause haben wir nochmals an die Grundtugenden appelliert. Aber wir konnten es nicht umsetzen. Jeder Einzelne war seinem Gegenspieler unterlegen“, berichtete Rauch, der sich das kollektive Versagen im zweiten Durchgang machtlos mitansehen musste. Zwei rasche Treffer (50., 57.) nach dem Seitenwechsel waren den Gästen nicht genug. Unterhaching zeigte Anzing zwei weitere Male die Grenzen auf (73., 90.).