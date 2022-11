Energiesparen ist in den Vereinen durchaus ein Thema. – Foto: Alexander Rabe

So sparen die Sportvereine Energie Um in Zeiten steigender Gas- und Strompreise die Kosten zu drosseln, haben sich die Sportvereine in der Region einiges einfallen lassen, um ihren Verbrauch zu senken. Das hat nicht nur Folgen fürs Duschen nach dem Training.

Was tun, wenn die Energiekosten die Vereinskasse zu sprengen drohen? Wir haben uns bei einigen Sportklubs in der Grenzland-Region umgehört.

SC Niederkrüchten: Beim größten Verein in der Gemeinde, setzt der Vorstand beim Energiesparen auch auf die Mitarbeit der Mitglieder. „Wir appellieren an unsere Sportler, sowohl mit dem Wasser als auch mit dem Strom sparsam umzugehen“, sagt Rolf Cleophas, Vorsitzender des SC Niederkrüchten, der die Sportanlage am Freibad betreibt. Der Vereinsvorstand hat zudem vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für 2023 zu erhöhen. Um ein böses Erwachen bei künftigen Energiekostenabrechnungen zu verhindern, sehe man sich zu diesem Schritt gezwungen. „Bereits jetzt sind wir bei der Umgestaltung unserer Vereinsheim-Terrasse von den allgemeinen Kostensteigerungen eingeholt worden“, sagt Cleophas. „Wir hoffen, dass Vereine, die nun finanziell in Schieflage geraten, mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden.“ Auf Bitten des Vereins hat der Stromanbieter außerdem den monatlichen Abschlag erhöht. „In der Hauptsache betrifft das unsere Fußballabteilung. Bei den Sporthallen haben wir ohnehin keinen Einfluss“, so Cleophas. TuRA Brüggen: Frank Nasarzewski, Vorsitzender von TuRa Brüggen, hat das Sportzentrum Vennberg im Blick: „Wir haben die Flutlichtzeiten geändert, die Duschzeiten wurden reduziert, ebenso die Lichtzeiten in den Umkleideräumen. Auch die Heizung im Vereinsheim Goleo wurde herabgesetzt.“ Viel mehr könne man im Moment nicht machen. „Wir müssen nun abwarten.“ DJK Fortuna Dilkrath: Andrea Groothoff, Vorsitzende der DJK Fortuna Dilkrath, sagt: „Wir haben sowieso vor, nach den letzten Spielen im Dezember das Stadion wie auch das Vereinsheim im Heidend komplett zu schließen.“ Dann können die Fortunen die Heizungsanlage im Vereinsheim sanieren.