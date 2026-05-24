So soll es mit Fortunas U23 nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga weitergehen

Bleibt Jens Langeneke Trainer? – Foto: Jochen Classen

Beim Blick auf die Abschlusstabelle der Regionalliga wird so mancher Beobachter verwundert die Augen gerieben haben. Denn Fortunas U23 sammelte in der vergangenen Saison zwar 40 Punkte und hätte die Spielzeit eigentlich als Tabellenzwölfter abschließen müssen. Doch das wahre Klassement zeichnete ein ganz anderes, ernüchterndes Bild: Obwohl der Klassenerhalt rein sportlich schon vor Wochen sicher war, weist die Tabelle die „Zwote“ als Schlusslicht aus. Der Grund dafür ist der Abstieg des Zweitliga-Teams in die Dritte Liga, der im Verein eine Kettenreaktion auslöste und für die U23 drastische Folgen hatte: den Zwangsabstieg in die Oberliga.

Dieser Effekt geht auf das Regelwerk zurück. Aufgrund der Statuten ist es nicht vorgesehen, dass zwei Mannschaften desselben Vereins in der Dritten und Vierten Liga an einer Meisterschaftsrunde teilnehmen dürfen. Eine gravierende Auswirkung, die Fortuna besonders trifft und ein Schlag ins Kontor für die Nachwuchsarbeit am Flinger Broich ist. Was bleibt, ist auf der einen Seite Ernüchterung, auf der anderen Ungewissheit. Es stellt sich nämlich die zentrale Frage, wie es überhaupt mit der U23 weitergehen soll.

Dazu gab Sportvorstand Sven Mislintat, der vor dem Aus stehen soll, am Dienstag eine erste Auskunft. „Wir können uns eine Oberliga-Mannschaft leisten. Dennoch müssen wir nicht drumherum reden: Auch da werden wir im Zuge des Prozesses unsere Einsparungen vornehmen müssen“, sagte der Sportvorstand und betonte: „Das NLZ bleibt aber ein ganz wichtiges Gut, so wie es auch der Frauenfußball bleibt.“ Der Standpunkt des 53-Jährigen ist klar erkennbar. Weniger deutlich ist dagegen die Perspektive von U23-Trainer Jens Langeneke. „Meine Aufgabe liegt aktuell darin, eine Mannschaft für die Oberliga zusammenzustellen“, sagte der gebürtige Lippstädter zu Wochenbeginn gegenüber unserer Redaktion.