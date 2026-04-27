So sind die Sportfreunde Broekhuysen kein Aufstiegskandidat mehr

Die Sportfreunde Broekhuysen kommen nicht mehr in Fahrt. – Foto: Pascal Derks

Auch im Heimspiel gegen Borussia Veen setzten die Sportfreunde Broekhuysen ihre schlechte Bilanz fort und bleiben den Nachweis schuldig, ein echtes Spitzenteam der Bezirksliga zu sein. Mit dem enttäuschenden 3:3 (1:2) war Trainer Sebastian Clarke alles andere als zufrieden. Er benannte das Problem ohne Umschweife.

„Es fehlt einfach die Qualität, die wir für unsere Ziele brauchen. Das haben auch die letzten Spiele gezeigt“, sagte der Coach der Broekhuysener. Trotz des mageren Unentschiedens behaupten die Sportfreunde den zweiten Tabellenplatz und liegen weiterhin vier Punkte vor Verfolger DJK Twisteden. Dass dieser Vorsprung Bestand hat, ist jedoch weniger der eigenen Stärke als vielmehr den erneuten Patzern der Konkurrenz am 29. Spieltag geschuldet.

„Wir haben einfach das Problem, dass wir unsere klarsten Chancen nicht verwerten und uns somit das Ergebnis selbst zuzuschreiben haben“, sagte Clarke. Bereits nach 20 Sekunden vergaben die Sportfreunde Broekhuysen eine Großchance – und wurden im direkten Gegenzug bestraft. Jonas van den Brock traf nach einer Minute zur Gästeführung. Erneut war es van den Brock, der nach 30 Minuten auf 2:0 erhöhte. Drei Minuten vor der Pause nutzte Maurice Horster einen Torwartfehler der Gäste zum 1:2-Anschlusstor.