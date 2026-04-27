So sind die Sportfreunde Broekhuysen kein Aufstiegskandidat mehr

Auch im Heimspiel gegen Borussia Veen setzten die Sportfreunde Broekhuysen ihre schlechte Bilanz fort und bleiben den Nachweis schuldig, ein echtes Spitzenteam der Bezirksliga zu sein. Mit dem enttäuschenden 3:3 (1:2) war Trainer Sebastian Clarke alles andere als zufrieden. Er benannte das Problem ohne Umschweife.
„Es fehlt einfach die Qualität, die wir für unsere Ziele brauchen. Das haben auch die letzten Spiele gezeigt“, sagte der Coach der Broekhuysener. Trotz des mageren Unentschiedens behaupten die Sportfreunde den zweiten Tabellenplatz und liegen weiterhin vier Punkte vor Verfolger DJK Twisteden. Dass dieser Vorsprung Bestand hat, ist jedoch weniger der eigenen Stärke als vielmehr den erneuten Patzern der Konkurrenz am 29. Spieltag geschuldet.
„Wir haben einfach das Problem, dass wir unsere klarsten Chancen nicht verwerten und uns somit das Ergebnis selbst zuzuschreiben haben“, sagte Clarke. Bereits nach 20 Sekunden vergaben die Sportfreunde Broekhuysen eine Großchance – und wurden im direkten Gegenzug bestraft. Jonas van den Brock traf nach einer Minute zur Gästeführung. Erneut war es van den Brock, der nach 30 Minuten auf 2:0 erhöhte. Drei Minuten vor der Pause nutzte Maurice Horster einen Torwartfehler der Gäste zum 1:2-Anschlusstor.
Nach dem Seitenwechsel glich Luca Schmermas durch einen Handelfmeter aus, ein abgefälschter Schuss von Leon Peun fand den Weg ins Tor (70.) zur 3:2-Führung. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Ergebnis aus Sicht der Sportfreunde allerdings bereits deutlich höher ausfallen müssen. „Wenn wir acht Tore erzielt hätten, dürfte sich keiner beschweren“, sagte Trainer Clarke.
Doch wie so oft im Fußball rächte sich die fahrlässige Chancenverwertung. Passend zum Spiel traf drei Minuten vor dem Ende Veens Leon van Bonn und stellte damit den 3:3-Endstand her. Dass Broekhuysen in der Schlussphase eine weitere Chance zum möglichen Sieg vergab, passte ins Bild eines Spiels, das die Sportfreunde eigentlich hätten klar für sich entscheiden müssen.
SF Broekhuysen: Bünnings – Schmermas, Lachmann, Peun, van Bühren, Horster, Hünnekens (67. Brock), Schmitz (81. Agirman), Hesen, Thier (81. Theelen), Hannaleck (67. Ernst).