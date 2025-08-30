So sind die Kaarst und Rosellen für die neue Saison aufgestellt

Die SG Kaarst startet am Sonntag um 13 Uhr bei GW Lankern in die neue Saison. „Zuletzt waren die Duelle immer auf Augenhöhe“, erinnert sich Vernaleken. „Allerdings müssen wir am Sonntag auf drei Leistungsträgerinnen verzichten. In der vergangenen Saison haben wir das Spiel in Lankern mit 0:4 verloren. Das war ein ganz verrücktes Spiel, wir hatten eigentlich über die gesamte Spielzeit mehr Torchancen. Das war eine vollkommen unnötige Niederlage für uns. Und diesmal wollen wir es besser machen.“

Sowohl Ludger Vernaleken als auch Tobias Haitz gehen davon aus, dass der MSV Duisburg und Rhenania Bottrop die Aufstiegskandidaten sind. Und in beiden Lagern freut man sich schon auf den zweiten Spieltag, denn dann steigt am Sonntag, 7. September, schon das Kreisderby, die SG Kaarst empfängt den SV Rosellen.