So sind die Kaarst und Rosellen für die neue Saison aufgestellt

Während die Männermannschaften aus dem Rhein-Kreis Neuss schon mindestens zwei Meisterschaftsspiele in den Beinen haben, starten die Fußballerinnen erst an diesem Wochenende in die Saison. In der Niederrheinliga sind der SV Rosellen und die SG Kaarst weiter die beiden heimischen Aushängeschilder. Allerdings gehen beide mit Wettkampfpraxis in den ersten Spieltag. Voriges Wochenende gewann Rosellen in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 1:0 bei der DJK Twisteden und Kaarst gelang ein 6:1-Kantersieg beim FC Kray.
Für den SV Rosellen liegt der Fokus in der zweiten Saison nach dem Niederrheinliga-Aufstieg wieder auf dem Ziel Klassenerhalt. „Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger immer schwerer als das erste“, sagt SVR-Coach Tobias Haitz. Im Kader der Neusserinnen gab es einige Veränderungen. Neun Abgängen stehen gerade einmal drei Zugängen gegenüber. „Acht haben aufgrund von Beruf oder Alter mit dem Fußball aufgehört, eine Spielerin hat sich einem anderen Klub angeschlossen“, berichtet Haitz. Die drei Zugänge sind Anika König, Ann-Kristin Flor und Jule Anna Hilgemann. Der Coach ist noch auf der Suche nach weiteren Neuzugängen, allerdings wird dies noch etwas Zeit benötigen. „Auch wenn wir im Kader etwas in der Breite verloren haben, glaube ich fest daran, dass wir qualitativ mit den drei neuen Spielerinnen stärker geworden sind“, sagt Haitz.
Zeigen können die Rosellenerinnen das am Sonntag ab 12.30 Uhr zu Hause gegen den Aufsteiger TSV Urdenbach. „Urdenbach wird nach dem Aufstieg mit Euphorie in die Saison gehen. Ich freue mich nach der langen Vorbereitung darauf, dass es endlich losgeht“, so Haitz. „Wir treffen auf einen guten Gegner, wir wollen mit drei Punkten in die Saison starten.“
Die SG Kaarst landete in der abgelaufenen Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Das Ziel für diese Saison lautet eine Platzierung unter den Top 5. Drei Spielerinnen verließen das Team von Trainer Ludger Vernaleken, darunter auch Annika Dämkes, die zu den Leistungsträgerinnen der Kaarster zählte. Dämkes schloss sich dem Aufsteiger TSV Urdenbach an. Fünf Neuzugänge (Nele Röhrhoff, Anna Häberer, Clara Konrad, Chiara Hinz und Hannah Götzen) konnte die SG Kaarst gewinnen. „Unter den Neuzugängen sind auch drei sehr junge Spielerinnen. Der Sprung in die Niederrheinliga ist sehr groß, sie werden sicherlich Zeit benötigen und wir werden ihnen diese geben“, sagt Vernaleken.
Die SG Kaarst startet am Sonntag um 13 Uhr bei GW Lankern in die neue Saison. „Zuletzt waren die Duelle immer auf Augenhöhe“, erinnert sich Vernaleken. „Allerdings müssen wir am Sonntag auf drei Leistungsträgerinnen verzichten. In der vergangenen Saison haben wir das Spiel in Lankern mit 0:4 verloren. Das war ein ganz verrücktes Spiel, wir hatten eigentlich über die gesamte Spielzeit mehr Torchancen. Das war eine vollkommen unnötige Niederlage für uns. Und diesmal wollen wir es besser machen.“
Sowohl Ludger Vernaleken als auch Tobias Haitz gehen davon aus, dass der MSV Duisburg und Rhenania Bottrop die Aufstiegskandidaten sind. Und in beiden Lagern freut man sich schon auf den zweiten Spieltag, denn dann steigt am Sonntag, 7. September, schon das Kreisderby, die SG Kaarst empfängt den SV Rosellen.